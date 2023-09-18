合歡山暗空公園不暗黑 可怕紅光讓山頭瞬間成地獄

合歡山於2019年獲國際暗天協會認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，但當地紅光LED電子看板入夜後釀光害，影響觀星品質，網友狠酸「暗空公園不暗黑，成地獄場景」；地方則憂光害問題一再上演，合歡山恐成全球第一個被除名的暗空公園。公路局解釋，看板播放時間出錯，已關閉並將檢修。

合歡山海拔高3000公尺以上，因幾無光害影響，南投縣政府為此串連當地協會、太魯閣國家公園管理處及林業署南投、台中分署等營造優質觀星環境，2019年8月獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為國內首座、亞洲第3座國際暗空公園。

不過，合歡山推動國際暗空公園獲認證後，光害問題頻傳，自前期的旅遊人車爆量，甚至有人以探照燈照明星空，暗空公園成夜市；其周邊停車場密度過高、照明角度錯誤、光度也超標等燈具設置失當，一度讓暗空公園變「亮空公園」惹議。

但經縣府緊急調整相關設備，加強教育民眾高山旅遊降低光害，並派員加強巡視勸導，近年光害問題獲改善，且在持續營造觀星平台、星空劇場、小型圓頂天文台等天文設施，觀星品質總算逐步提升，未料近期又遭民眾反映出現光害問題。

「昆陽下層紅通通，幫地景補光？」許姓民眾原本要在昆陽拍攝星空、銀河，未料一面「台8線關原管制放行」LED電子看板大放光明，山頭紅光一片，因此將照片PO上臉書社團「合歡山系（台14、台8、台7甲）路況氣候雪況星況分享」。

許姓民眾說，他上山後連收拾攝影器材，也只開車內燈照明，避免發動車輛，就怕製造光害，未料偉大的官員卻幫補光；網友也留言狠酸，「暗空公園都不暗黑了，要拍地獄場景嗎」、「登陸火星啊，難怪地景紅紅的」、「又一個景點毀了」等。

台北市天文協會理事長劉志安則說，地方與縣府努力維護合歡山暗空環境，外部單位卻在狀況外，除了過亮的路況告示牌，合歡山莊附近的軍方工程入夜以探照燈照亮山谷，而現有2大光害，恐讓合歡山成為全球第一個被除名的暗空公園。