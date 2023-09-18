忠犬護主大戰眼鏡蛇重傷離世 主人用羊毛氈復刻重聚

陶藝家台中沙鹿「窯谷」主人陳金旺創作時有愛犬PUMA相伴，忠犬9年前大戰眼鏡蛇護主，身受重傷撿回一命，但半年前仍離世，陳金旺請人以羊毛氈「復活」PUMA，人狗再度相聚，重享昔日溫情。

PUMA 9年前保護主人和眼鏡蛇纏鬥，中毒命危，當時沒有狗血清，陳金旺為了搶救PUMA到處奔走，20萬名網友按讚集氣，PUMA經19天搶救後，終於康復出院。PUMA護主遭蛇咬事件，也引起台中市府重視和爭取，疾管署後來同意撥出75劑血清造福動物。

陳金旺表示，PUMA康復後，原本只是門外的看門犬，返家後從睡客廳、樓上，甚至後來同床共眠，因為她不是狗，是家人，陪大家歡樂的孩子。

今年2月，PUMA精神不濟，食慾差，就醫發現腫瘤已出血病危，PUMA回家安寧期間，全家人24小時輪流看顧，每天抱著20公斤的牠上下樓大小便，陪散步，9天陪伴後，PUMA因健康惡化離世。