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風雲社團／為新移民培力 資源帶進偏鄉
台灣新移民發展與交流協會長期服務來台的新住民，過去以活動交流、情感支持為主，現在著重培力課程，尤其偏鄉新住民資訊不足，協會近年到偏遠鄉鎮辦講座，鼓勵透過學習改變生活，許多成員成為優秀的母語教學老師、通譯人員。
協會理事長梁金妮說，協會有56名成員，以彰化人居多，今年舉辦身心靈成長團體以及新住民菁英論壇，雖然網路資訊多，但受限於經濟與價值觀，許多農村新住民較少有學習動力，協會主動把學習資源帶到偏鄉。
越南母語老師潘秋玄來台灣20年，原本是家庭主婦，後來參加學校元文化角落書櫃活動，有機會分享母國文化，現在已成為優秀的母語老師。
梁金妮說，過去新住民熱中學習美容、保母訓練等，但在台灣可從事的職業與角色多元，現在所需的通譯人員、母語教職員與多元文化講師等，都是可以分享母國專長與文化的工作。
43歲新住民彭佳穎是協會理事，她擔任義消，家族經營駕訓班，把專業交通知識向下扎根，蒐集繪本到圖書館分享，現在完成空大學業，將來可當社工服務更多人。
梁金妮說，近年校園推動母語教學，讓學生多元接觸，新二代意識到母國文化；全台有57萬新住民，雖然生育率低，但新住民幾乎都有生養下一代，協會極力鼓勵母親學習，對孩子也有正面幫助。
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