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巨峰葡萄因雨裂開 南投緊急補助

聯合報／ 記者江良誠黑中亮／南投報導
南投縣信義鄉、水里鄉巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供
南投縣信義鄉、水里鄉巨峰葡萄因豪雨受損嚴重，結實纍纍的葡萄成了「開口笑」，農友心血泡湯。圖／南投縣政府提供

9月上旬豪雨造成南投縣巨峰葡萄受重創，已可採收的葡萄因大雨裂果、落果嚴重，如同「開口笑」，整年的心血幾乎泡湯，農友欲哭無淚。南投縣政府和台中農改場會勘後，已達天然災害救助辦法，緊急發文農糧署納入現金救助，減少農民損失。

林姓果農說，信義鄉適合巨峰葡萄生長，最近正值產季，原本結實纍纍，市場價格看俏，沒想到月初豪大雨排水不及，葡萄嚴重裂果、落果，無法採收販售；農民靠天吃飯，眼看辛苦栽種的葡萄報銷，再沒有收成的話，整年就沒有好收入。

南投縣水里鄉、信義鄉位在玉山山腳，海拔高、日夜溫差大，四面環山因此不受季風影響，加上發展完善的栽培技術，栽種出的巨峰葡萄香味濃厚、甜度高，果肉也多汁，充滿濃厚風味，甜度可達18度。

信義鄉果農早在60年代，從平地引進巨峰葡萄栽培，遵照早期疏果及套袋管理，葡萄風味好且香甜可口，目前栽培面積有200公頃，全為鮮食巨峰品種，9月中旬正是採收季節。

南投縣政府接獲水里、信義鄉公所通報，巨峰葡萄受損嚴重，會同台中區農業改良場、農糧署中區分署及公所前往災區勘察，巨峰葡萄二期果、三期果受到豪雨影響，裂果、落果嚴重，累積查報水里鄉受損面積20公頃、損害程度40%，信義鄉受損面積30公頃、損害程度50%，均已達救助門檻。

南投縣農業處發函給農糧署，因水里鄉、信義鄉巨峰葡萄種植面積達全縣8成以上，具災損指標性，被害面積已達「農業天然災害救助辦法」現金救助標準，爭取將全縣巨峰葡萄納入現金救助，減少農友損失。

農糧署 豪雨 農改場

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