彰化縣府推動一條龍數位櫃台 提供13項線上申辦服務

網路服務日趨普及，政府各項服務都可以線上申辦，卻往往各自為政，彰化縣政府獲中央補助，推動一條龍數位便民服務櫃檯，採「數位孿生」的概念，在原有的臨櫃申辦外，也有13項線上申辦項目，民眾不用來回奔波，提供更便捷的服務。

彰化縣政府計畫處今天上午在縣府6樓咖啡藝廊，為數位便民櫃臺舉辦宣傳，彰化縣副縣長林田富、數位發展部多元創新司長莊明芬等人與會。莊明芬說，數位時代打造智慧政府，透過個人化資料自主運用系統快速進行業務申辦，簡化申辦流程及民眾奔走不同行政機關，可節省申辦文件的時間，希望彰化縣民多加利用。

副縣長林田富表示，過去，民眾申辦都必須親自到政府臨櫃辦理，除了要花費許多時間舟車勞頓，更需要排隊，相當曠日廢時，隨著科技發展與網路普及，使民眾對網路的接受程度越來越高，加上近3年，新冠疫情影響許多民眾工作形態，過去，只有提供臨櫃服務，已無法滿足民眾的需求。

林田富說，建置一條龍「數位便民櫃臺」後，民眾24小時都可上網申請，透過線上身分驗證及取得同意之後，就可以取得相關個人相關資訊，並運用於指定的服務案件進行線上申辦，更重要的是，民眾也不用擔心個人資料被外洩及濫用，資訊安全是受到保障。

彰化縣政府目前整合社會處、地方稅務局、文化局、建設處、工務處、水資處等各局處，提供13項數位便民服務，包括身心障礙者專用停車識別證申請、臨時托育、使用牌照稅身心障礙免稅申請、國民年金所得未達一定標準保險費補助、低收入戶老人安養護申請、長青幸福卡申請、申請地價稅自用住宅稅率、申辦借閱證(圖書證)、土地無套會證明申請、臨時道路(縣、鄉道)申請、彰化縣區域排水設施範圍查詢申請，範圍涵蓋社會福利、稅務金融、建築管理、文化、水利資源、道路管理各領域，申辦項目未來將陸續增加，體驗更便捷、高效的縣政服務。