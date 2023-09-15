彰化溪湖生命禮儀館當地反對興建 鎮公所繼續推動

彰化縣溪湖鎮將興建生命禮儀館，遭到鄰近兩個里和埔鹽鄉角樹村的抗議，鎮公所事後表達執行的決心，目前生命禮儀館進入擬訂規畫設計招標階段，將找專業單位設計簡易靈堂和舉辦說明會，參考鎮代會、里長和鎮民的意見修正規畫設計案。

溪湖鎮公所規畫在第三公墓興建生命禮儀館（簡易靈堂），7月22日舉辦說明會的前一天，西寮、東寮兩里的里民組成東西寮自救會，連同相鄰的埔鹽鄉角樹村合計100多名村里民，到溪湖鎮第三公墓的簡易靈堂預定地聚集抗議。

抗議活動和說明會結束後，鎮公所都表達積極辦理溪湖鎮生命禮儀館設置規畫，非執行不可的決心。今天鎮公所表示，正擬訂生命禮儀館的規畫設計招標案，由得標廠商設計規畫館室，預計從長遠考量「該有的設備都會有」，以免現在省略不做，未來鎮民需要時耗時增建。

鎮公所指出，雖說是簡易靈堂的概念，但因應時代需求，目前評估做固定式冰櫃或請喪家找禮儀社用移動式冰櫃，當然能一步到位最好，畢竟人生最後還是會用到，如果現在沒做，也會保留空間日後規畫設置，至於其它生命禮儀館應有的館室，都按照法令規定施做，不至於簡易變簡陋。

鎮公所又表示，設計規畫廠商完成生命禮儀館的設計圖說後，將舉行說明會讓鎮代會、里長和鎮民知道館室的空間規畫、功能與設施，蒐集說明會中的民意反映作為修改依據。

在地的東西寮自救會以交通不便、噪音、空氣汙染反對興建生命禮儀館，要求預定地改建公園，預定地以外的鎮民大多贊同設置生命禮儀館，認為溪湖鎮是彰化縣第五大鎮，真的需要這種設施。