全球智慧醫院評比 台中榮總獲兩岸三地唯一前250名醫院

2024年全球智慧醫院評比揭曉，台中榮總是兩岸三地第一且唯一入榜前250名醫院。院長陳適安今表示，台中榮總去年度已是兩岸三地第一且唯一入選前300名醫院，今年度更進步為兩岸三地第一且唯一入選前250名醫院，除了是全體同仁的努力，也代表國內資通訊產業與醫療成功結合，受到全球智慧醫院評比肯定。

美國新聞週刊「Newsweek」與「Statista」調查機構今年第3次辦理全球智慧醫院評比，評量全球醫院去年8月至今年7月的表現。評比方式包括：

一、國際線上調查：要求具有智慧醫院知識的醫院管理人員和醫療保健專業人員推薦全球領先的智能醫院。二、醫院成熟度評估：對於醫院導入數位技術實施和使用進行評估，並由首席數位、資訊官或高級管理層進行驗證。三、對每所被提名的醫院進行研究，驗證該醫院的成就。

今年有28個國家，330家醫院被納入全球智慧醫院，第一名是美國梅約診所，第二名是美國克里夫蘭醫學中心，第三名是波士頓馬薩諸塞州綜合醫院，台中榮總去年首次參與評比為 254 名，今年度進步至第 246 名。

陳適安說，參與醫院必須自評智慧醫院相關問卷，共有5大類別，分別是電子功能、遠距醫療、數位影像、人工智慧和機器人應用等。調查於今年6至7月間進行，Statista共收集全球超過4千位智慧醫院推薦意見，依據國內專家推薦、國際專家推薦與Statista成熟度評估結果，計算每所醫院評分，其中國際專家推薦權重高於國內推薦，讓評比更國際化。

陳適安說，智慧醫院透過先進的資通訊技術結合醫療，不僅可改善醫院服務流程與效率，還可幫助推動預防醫療、遠距醫療、精準醫療、提高生活品質等健康目標。台中榮總將持續發展智慧醫院。