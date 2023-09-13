台中大里工業區附近昨晚再聞異味 環保局：明後天才會沒有

台中大里工業區以及鄰近的十九甲河堤，昨晚再度聞到空氣中有臭味，許多市民大呼受不了。環保局環境稽查大隊長羅文龍說，和先前追查的來源一樣，都是來自大里工業區污水處理廠，廠方6日已將未處理的藥液封存，臭味仍來自4日的那一批，要約10天味道才會消散，也就是明後天才不會再有氣味，會持續稽查。

大里工業區一帶上個月25日起陸續聞到類似榴槤、塑膠的臭味。市府環保局持續追查，5日發現味道來自大里工業區污水處理廠，原因是收受外縣市製藥廠的廢液處理，在處理過程中飄出臭味。

羅文龍說，污水廠總計收了80噸的廢液，已處理61噸，剩餘約19噸在環保局介入後都已封存，因原液並無味道，既然已經封存，就不會產生臭味。對於大里民眾昨晚又聞到難聞的臭味，應是最後4日處理的那一批，環保局雖去稽查，但臭味未達裁罰的管制標準。

他說，污水處理廠屬於經濟部大里工業區配置，但委外操作，原則上應具有處理能力才是。會產生臭味應是操作技術有問題，因此也告知污水處理廠須檢討處理過程中的每一環節，了解處理在哪裡出錯，否則屢屢散出臭味造成擾民，實在說不過去。