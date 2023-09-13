快訊

iPhone 15哪時入手好？網曝「最佳購買時機」：省錢又不怕災情

台積電新技術助攻超微AI晶片MI300 向封裝業丟出震撼彈

接單接到手軟！保誠「兒童神單」才剛改版 昨突「停止受理」

台中大里工業區附近昨晚再聞異味 環保局：明後天才會沒有

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
環保局環境稽查大隊長羅文龍說，大里工業區污水處理廠6日已將未處理的藥液封存。圖／台中市環保局提供
環保局環境稽查大隊長羅文龍說，大里工業區污水處理廠6日已將未處理的藥液封存。圖／台中市環保局提供

台中大里工業區以及鄰近的十九甲河堤，昨晚再度聞到空氣中有臭味，許多市民大呼受不了。環保局環境稽查大隊長羅文龍說，和先前追查的來源一樣，都是來自大里工業區污水處理廠，廠方6日已將未處理的藥液封存，臭味仍來自4日的那一批，要約10天味道才會消散，也就是明後天才不會再有氣味，會持續稽查。

大里工業區一帶上個月25日起陸續聞到類似榴槤、塑膠的臭味。市府環保局持續追查，5日發現味道來自大里工業區污水處理廠，原因是收受外縣市製藥廠的廢液處理，在處理過程中飄出臭味。

羅文龍說，污水廠總計收了80噸的廢液，已處理61噸，剩餘約19噸在環保局介入後都已封存，因原液並無味道，既然已經封存，就不會產生臭味。對於大里民眾昨晚又聞到難聞的臭味，應是最後4日處理的那一批，環保局雖去稽查，但臭味未達裁罰的管制標準。

他說，污水處理廠屬於經濟部大里工業區配置，但委外操作，原則上應具有處理能力才是。會產生臭味應是操作技術有問題，因此也告知污水處理廠須檢討處理過程中的每一環節，了解處理在哪裡出錯，否則屢屢散出臭味造成擾民，實在說不過去。

污水 氣味 台中市

延伸閱讀

影／ 基隆食品廠疑排魚腥廢水 居民難忍惡臭抗議、環保局採證

台東海葵颱風災後復建 公路總局包商亂丟路樹殘枝遭檢舉

清溝開蓋民跌進水溝挫傷 新北清潔隊離譜回覆傷者超傻眼

迎戰國家環境教育獎 台南把綠癌小花蔓澤蘭變手工皂

相關新聞

最大鎮之爭！竹東超車南投草屯 成全台第一大鎮

受少子化、高齡化影響，南投縣人口數已跌破48萬人，南投市、草屯也因跌破10萬人多年，無力重返10萬人水平，兩公所今年組織...

中華電信下午3點開放iPhone 15新機限量網路預約

中華電信今（13）日宣布下午3點起，開放iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、i...

台74線草湖交流道主體完成 10月底前通車有譜

民眾引領期盼的台74線草湖交流道已屆完工通車階段，立法委員何欣純和地方民代上午邀交通部和市府人員實地勘查。在台74線已完...

公所爭取...溪湖糖廠擴大優惠 溪湖鎮上班公教比照鎮民

彰化縣溪湖鎮長何炳樺擔任大竹里長期間，多次爭取溪湖糖廠給鎮民優惠，如今當上鎮長，溪湖糖廠給足面子，同意自10月1日起在溪...

騎自行車追火車！集鐵小鎮騎遊記周六恢復領騎再出發

試過騎著自行車追火車的特別體驗嗎？已睽違2年的「集鐵小鎮．騎遊記」自行車活動，受新冠疫情影響，本周六重返車埕，推出包括5...

彰化市彰南路停車亂象多 地方爭取大竹排水溝加蓋做停車場

彰化市彰南路商家林立，住宅密集，卻長期沒有公有停車場，彰化縣府各局處今到大竹排水溝北端會勘，地方里長盼解決停車問題，縣府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦