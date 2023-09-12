學童免坐流籠心驚驚 台中環山吊橋完工銜接南湖溪兩端100米

台中市和平區是高山茶葉、頂級蔬果之鄉，但地處偏遠，環山部落居民往返南湖溪得繞道而行，甚至搭乘高風險流籠跨越100公尺寬河床，險象環生。台中市建設局興建「環山吊橋」，往返兩岸車程縮減一半只要20分鐘，鮮紅吊橋融入泰雅族圖騰元素，以部落菱形變化織紋，意寓「祖靈環抱」，今在耆老傳統儀式中啟用，相當熱鬧。

建設局長陳大田表示，環山部落居民常年沿南湖溪兩岸種植甜柿、水蜜桃等高經濟作物，受限天然地勢影響，運輸肥料、貨物僅靠簡易流籠設施載運，為節省繞行山區時間，對岸10多戶居民進出、學童就學冒險搭乘，流籠遇風雨搖晃，毫無安全措施，令人捏把冷汗。

南湖溪橫越環山部落環山派出所，對面約10多戶居民居住、栽種高經濟作物，傳統繞行步道約需40分鐘路程，若遇上風雨天，山區路況不穩、落石，學童就學路更是遙遠。

台中市長盧秀燕重視和平偏遠地區交通建設，編列經費5750萬元，興建南湖溪新建吊橋工程，新建吊橋命名為「環山吊橋」，跨距約100公尺、全寬3.2公尺，今年6月底完工。

今天由陳大田、市議員古秀英、朱元宏、原民會組長陳德福等人舉行啟用典禮，陳大田感謝部落耆老宋進玉無償提供土地，現場由耆老帶領眾人舉行傳統祈福活動，象徵環山吊橋守護部落、通行安全無虞。