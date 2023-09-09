彰化教學評鑑增加基層負擔 議員：說好的校園行政減量呢？

彰化縣本學年起辦理各級學校教學評鑑，議員批評各地都在行政減量，過去舉辦校務評鑑的雙北、台中等地都已停辦，縣府卻要全面推動，增加基層負擔。教育處長蔡金田說，本學年起首度推動，可感受基層壓力，但評鑑指標都是一般學校都該做的；針對減少教師授課節數，下周會開會討論。

彰化縣議會昨舉行臨時會，議員楊子賢質疑，台北、新北、台中、雲林、高雄等地都辦過校務評鑑，現在因「行政減量」都停辦評鑑，縣府現在反而全面推動，教育處在8月發布消息，9月就開始執行，時間太倉促。

議員質疑，各界都訴求「行政減量」，把老師還給學生，縣長王惠美在競選連任時，也同意全教總落實行政減量的訴求，現在沒有具體配套就要全縣國中小配合評鑑，行政業務量雪上加霜。

楊子賢說，目前公布的評鑑項目缺乏範例格式，校方無所適從，甚至有「親師互動相關資料」項目，難道教師將與家長的通訊軟體對話下載再上傳嗎？應審慎制定評鑑項目；縣府規畫編列2500萬元預算，要投入教師「行政減課」，要求10月底定期會就提出。

蔡金田回應，彰化首次推動校務評鑑，他能感受基層壓力，但評鑑指標都是一般學校該作的；親師紀錄等涉及隱私，不會要求上傳；針對國中小教師每周減少授課時數等事項，下周討論。