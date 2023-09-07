「2023台中設計周」五展合一15日登場 低碳轉型成亮點

「2023台中設計周」五展合一，9月15至18日在台中國際展覽館登場，現場響應聯合國17項永續發展（SDGs）、邁向2050淨零碳排目標，整合230家廠商、逾600攤位參展，並規畫6場永續論壇，涵蓋低碳轉型新技術、新工法、新材料。

今年的台中設計周以「聚」為主題，同期展出台灣永續發展及低碳綠建築展、台灣建築室內設計建材展、一建築一家具整合設計4.0微型博覽會、木創生活節，以及台中水族爬蟲用品大展，整合建築產業鏈的產、官、學等團體聚集一堂。

策展單位博思達公司總經理翁瑀說，今年展覽響應聯合國17項永續發展目標（SDGs），並規畫6場ESG永續專業論壇講座，提供業界多元解決方案及設計資訊，並推動永續生活與健康的概念。

台中市大台中裝潢材料商業同業公會理事長涂凱均表示，前幾年疫情許多展覽都停擺，這次邀集全台十幾家工會合作成就展覽，規畫國際館、政府主題館、綠建築區、智慧建築區、低碳建築區、綜合建材區、軟裝區、產學合作區、論壇、國際線上虛擬展間等，內容涵蓋低碳轉型新技術、新工法、新材料。

其中，「一建築一家具•整合設計4.0微型博覽會，將透過綠色循環工藝、工藝跨域研創、文化永續設計，展出實驗行動成果，分享實踐SDGs永續發展目標的成功經驗，創造創新創價台灣家具。

「2023台中設計周」開展首日上午9時30分，烏日聖母宮遶境祈福將駐駕台中國際展覽館，展覽期間歡迎民眾蒞臨體驗、擲筊送好禮及來看展幸運抽家電活動。建築建材展免費參觀，水族展門票100元。