快訊

雨勢升級！17縣市發布豪大雨特報 恐一路下到晚上

母偷吃女婿「LINE對話露骨調情」 她PO毀滅式截圖：我媽是制服控

教部五年再砸52億盼國際生留台工作 4類新型專班規畫曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「2023台中設計周」五展合一15日登場 低碳轉型成亮點

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
「2023台中設計周」五展合一，9月15日將在台中國際展覽館登場。記者者趙容萱／攝影
「2023台中設計周」五展合一，9月15日將在台中國際展覽館登場。記者者趙容萱／攝影

「2023台中設計周」五展合一，9月15至18日在台中國際展覽館登場，現場響應聯合國17項永續發展（SDGs）、邁向2050淨零碳排目標，整合230家廠商、逾600攤位參展，並規畫6場永續論壇，涵蓋低碳轉型新技術、新工法、新材料。

今年的台中設計周以「聚」為主題，同期展出台灣永續發展及低碳綠建築展、台灣建築室內設計建材展、一建築一家具整合設計4.0微型博覽會、木創生活節，以及台中水族爬蟲用品大展，整合建築產業鏈的產、官、學等團體聚集一堂。

策展單位博思達公司總經理翁瑀說，今年展覽響應聯合國17項永續發展目標（SDGs），並規畫6場ESG永續專業論壇講座，提供業界多元解決方案及設計資訊，並推動永續生活與健康的概念。

台中市大台中裝潢材料商業同業公會理事長涂凱均表示，前幾年疫情許多展覽都停擺，這次邀集全台十幾家工會合作成就展覽，規畫國際館、政府主題館、綠建築區、智慧建築區、低碳建築區、綜合建材區、軟裝區、產學合作區、論壇、國際線上虛擬展間等，內容涵蓋低碳轉型新技術、新工法、新材料。

其中，「一建築一家具•整合設計4.0微型博覽會，將透過綠色循環工藝、工藝跨域研創、文化永續設計，展出實驗行動成果，分享實踐SDGs永續發展目標的成功經驗，創造創新創價台灣家具。

「2023台中設計周」開展首日上午9時30分，烏日聖母宮遶境祈福將駐駕台中國際展覽館，展覽期間歡迎民眾蒞臨體驗、擲筊送好禮及來看展幸運抽家電活動。建築建材展免費參觀，水族展門票100元。

延伸閱讀

台股築底、市值型ETF怎麼挑？ 國泰投信提教戰五指標

農業生產區轉型拚觀光 高市議員爭取大樹區蓋輕軌串連南北

清大基因編輯酵母菌 低碳生產化工原料創台灣先例

AI 轉型需求勁 創新科技長多格局不變

相關新聞

台中登革熱快篩陽+2 都住大甲曾到台南市自由行

台中市衛生局昨接獲醫院通報二名登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為一對曾到台南市自由行的20多歲男女，已通知居住地大甲區公所...

建縣300彰化博覽會 看草蜢、謝金燕等表演還可大啖美食

今年逢彰化建縣300年，彰化縣政府自9月23日到10月1日，在彰化縣立體育館、體育場舉辦「建縣300彰化博覽會」系列活動...

台中公設保留地8計畫區0進度遭批離譜？ 市府：本月提期末報告

台中市府提出公設保留地解編專案報告，藍綠議員均指出，市府都發局從2020年4月底送內政部審議，已3年4個月又10天，全市...

「2023台中設計周」五展合一15日登場 低碳轉型成亮點

「2023台中設計周」五展合一，9月15至18日在台中國際展覽館登場，現場響應聯合國17項永續發展（SDGs）、邁向20...

南投埔里6社區好物包裝藏故事 更要達成1目的

為增加社區收入發展社福，南投埔里鎮公所今年協助枇杷、良善、慈恩、籃城、桃米、五十甲等6社區重新設計包裝在地農特產，將社區...

信義鄉林租地農民蔬果災損 台大將依約勸導或收回

南投縣信義鄉農作物近來先遭卡努颱風來襲時已遭到嚴重災損，如今再遭海葵颱風重創，但一直無法獲得中央的農損賠償補助，承租地農...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦