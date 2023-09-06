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中市限定迷彩表加碼送8300名志願役 9月15日起領取

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕加碼送志願役迷彩電子表。圖／新聞局提供
台中市長盧秀燕加碼送志願役迷彩電子表。圖／新聞局提供

台中限定迷彩電子表入伍禮，各梯次義務役入營當日可收到，極受役男歡迎。民政局長吳世瑋表示，酷炫迷彩表曝光後，民眾詢問度高，原只贈義務役男，市長盧秀燕9月15日起加碼送台中市志願役現役官兵。

台中市籍志願役現役官兵逾8300名，9月15日起至12月31日止，設籍台中市的志願役現役軍人，都可領取迷彩電子表，依陸海空三軍不同軍種，提供不同迷彩。陸軍送綠色迷彩、海軍送卡其色迷彩，空軍則送藍色迷彩。

吳世瑋說，我國兵力結構以志願役與義務役雙軌併行，結合兵役制度調整，打造以志願役為主的主戰部隊，負責保衛領土。另義務役則以守備部隊為主，支援作戰等。

台中市役男人數高居全國第二，盧市府挑選台中役男限定入伍禮。民政局說明，迷彩電子錶9月15日起按軍種開放領取。

陸軍至台中市各區公所人文課領取；海軍及空軍至台灣大道市政大樓文心樓1樓新市政服務中心23號民政戶政櫃台領取。

本人領取憑國民身分證及軍人身分證；家人眷屬代領者，應攜帶軍人本人國民身分證、軍人身分證、代領人身分證及軍人眷屬補給證。

軍人 台中市 志願役 役男

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