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中市抽驗日食品 未檢出輻射

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
日本福島核汙水排放入海，中市衛生局長曾梓展昨抽檢大賣場3件日本食品，檢驗輻射值都合格。記者趙容萱／攝影
日本福島核汙水排放入海，中市衛生局長曾梓展昨抽檢大賣場3件日本食品，檢驗輻射值都合格。記者趙容萱／攝影

日本福島核汙水8月底起排放入海，引發各界關注。台中市食安處昨突擊大賣場，抽驗市售水產品與日本食品等，並以市府採購的純鍺檢測器檢測輻射值。稽查人員抽檢3件產品，包含干貝柱、秋刀魚，與標示原產地在福島縣的LION卡士達布丁風味糖。食安處表示，檢驗碘131、銫134以及銫137，結果均未檢出。

在大賣場採買的黃姓婦人說，看到市府有在稽查食品，讓人放心不少，但採買海鮮時很忐忑，真的要買也只能找熟識的海產店。林姓婦人說，她擔心會買到核食，近期盡量少買日本水產品。

衛生局長曾梓展、農業局主秘陳柏宏等人，昨上午突擊大賣場抽檢市售水產品與日本食品，抽檢3件產品；其中1件日本布丁糖，原產地標示為「日本福島縣」，包裝印刷「含北海道產生乳」，經查原料為北海道生乳，福島為製造地，標示沒問題。

曾梓展說，中央在去年解除日本福島5縣食品的輸台禁令時，市府提撥第2預備金500萬元，自行購置純鍺偵檢器，可檢測輻射值，為食安把關；去年9月啟用到今年8月底，總計檢驗853件日本食品，其中有87件水產品，結果均符合規定。

曾梓展說明，福島核汙水含氚，目前國內只有原能會能檢驗，但未開放地方政府送驗，中市衛生局已向原能會提出申請；市府組成跨局處聯合小組，啟動「加強水產及日本食品輻射監測」專案。

市府表示，農業局針對漁港、魚市場及漁會，加強抽檢漁獲，衛生局針對實體及網路販售的水產品、日本食品加強檢驗，將查驗量能提升1.5倍，預估每年抽驗件數可達900件，查核標示件數將達3000件；檢驗結果將公布在「台中市核食食安專區」。

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