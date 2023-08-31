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芳苑鄉普度 滿桌龍蝦、螃蟹
昨天中元節，彰化縣芳苑鄉沿海民眾普度供品一向很霸氣，今年有漁民在供桌擺出的88隻螃蟹，有的比臉還大，還有人準備18隻龍蝦，滿桌螃蟹、龍蝦一字排開，讓人嘆為觀止，豐盛的海珍海味要讓好兄弟們吃飽飽。
芳苑鄉芳安宮昨天下午普度，附近居民一大早就開始準備供品，下午供桌上紅蟳、大沙公、菜蟳及大龍蝦、白鯧魚、全雞和豬肉等排開，相當壯觀。
漁民洪政民說，前二天出海捕魚，就在心中默禱「好兄弟們若要吃豐盛一點，就讓我抓多一點，若只想吃普通，就讓我抓少一點」，結果是大豐收，所以他一口氣準備了88隻螃蟹來拜，包括比臉大的大沙公，重量有約2斤重。
拜龍蝦的洪奶奶說，今年準備了18隻龍蝦要拜，有的重達3台斤，每隻都比人的手臂還粗，因他們靠海邊的傳統習俗，就是要拜這麼豐盛的海產，把習俗延續下去。
漁民洪根豐說，他花了2萬多元準備了螃蟹等海鮮拜拜，討海人一定要準備海產來拜拜，要讓好兄弟吃飽。
從外地來的陳姓遊客還和超大龍蝦合影，他說，很少一次看到這麼多、這麼大的龍蝦，真是大開眼界。
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