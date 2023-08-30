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台中霧峰「疣胸琉璃蟻」入侵 專家：噴灑殺蟲劑效果不大

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
疣胸琉璃蟻喜歡在樹葉背面、落葉堆和各種隙縫間築巢。圖／霧峰區公所提供
疣胸琉璃蟻喜歡在樹葉背面、落葉堆和各種隙縫間築巢。圖／霧峰區公所提供

最近氣溫、濕度高，台中市霧峰山區不少民眾反映果園、住家遭數量驚人的「疣胸琉璃蟻」入侵，因已對生活造成影響，霧峰區公所近來結合農業局到民眾住處宣導防治措施，除維護環境清潔，建議用水加3%濃度以下硼砂和10至20%糖調製而成的餌劑進行防治，能獲得較佳的效果。

霧峰區公所農業課長劉仕弘說，疣胸琉璃蟻近年數量暴增，有從中南部往北擴散的趨勢，台中、南投許多地方都可看到牠門的蹤跡，除間接危害水果類的果園，也會侵入住家，甚至還會咬人，因數量達數百隻、上千隻，讓民眾非常困擾。

他說，疣胸琉璃蟻喜歡在樹葉背面、落葉堆和各種隙縫間築巢，近來就接獲霧峰萊園路的民眾反映，龍眼樹和住家都遭大批疣胸琉璃蟻入侵。

劉仕弘說，疣胸琉璃蟻還未在農業上造成較大危害，也沒有農藥可防治，僅有環境用藥可噴灑，且因在外活動的工蟻只占約30%，還有約70%的工蟻、幼蟲及蟻后在巢穴內，因此用噴灑殺蟲劑的方式防治效果不大，且會危害非目標的物種，並可能殘留環境中。

他說，建議用餌劑放置在出沒的地方，讓工蟻吃了後帶回巢穴中，透過相互餵食將毒物餵給其他螞蟻，產生「慢性中毒」的方式殺死巢內蟻群，雖需約兩周以上的時間才能看到效果，但防治效果較佳。

另外，也建議民眾若須到山區活動，可著長袖衣褲、手套及長靴等保護性衣物，防止琉璃蟻叮咬。

用餌劑放置在出沒的地方，讓工蟻吃了後帶回巢穴中，防治效果較佳。圖／霧峰區公所提供
用餌劑放置在出沒的地方，讓工蟻吃了後帶回巢穴中，防治效果較佳。圖／霧峰區公所提供
疣胸琉璃蟻喜歡在樹葉背面、落葉堆和各種隙縫間築巢。圖／霧峰區公所提供
疣胸琉璃蟻喜歡在樹葉背面、落葉堆和各種隙縫間築巢。圖／霧峰區公所提供

琉璃蟻 台中市

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