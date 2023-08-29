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首屆「國姓鹿跑」11月登場 運動也助老人共餐

中央社／ 南投縣29日電
首屆「國姓鹿跑」11月19日將在南投縣國姓鄉福龜國小登場，國姓鄉公所29日在南投縣政府宣傳，歡迎民眾共襄盛舉。（國姓鄉公所提供） 中央社
首屆「國姓鹿跑」11月19日將在南投縣國姓鄉福龜國小登場，國姓鄉公所29日在南投縣政府宣傳，歡迎民眾共襄盛舉。（國姓鄉公所提供） 中央社

首屆「國姓鹿跑」11月19日在南投縣國姓鄉福龜國小起跑，途經橋聳雲天綠雕園區、九二咖啡故事館等景點，公所表示，活動盈餘提撥助國姓鄉公所老人共餐基金，運動也能做公益。

國姓鄉是全國最大水鹿飼養區，也是全台最大鹿茸產地，飼養水鹿歷史逾百年，為展現國姓鄉風華，鄉公所、南投縣國姓鄉福龜休閒農業區發展協會11月19日舉辦首屆「國姓鹿跑」活動，路線串聯福龜休閒農業區、柑林、大石、北山等地，讓參賽者深入感受農村魅力。

國姓鄉公所今天下午在南投縣政府對外宣傳，國姓鄉長邱美玲出席致詞表示，第1屆「國姓鹿跑」包含6、12.7、23公里組，依組別報名費及紀念品不同，活動盈餘提撥捐助國姓鄉公所老人共餐基金，運動又能做公益，早鳥優惠報名至9月20日，加贈主題毛巾。

南投縣副縣長王瑞德出席表示，國姓鹿茸、咖啡很有名，用鹿的諧音舉辦路跑、宣傳非常有創意，路線從福龜國小出發，納入國姓鄉景點如禪機山仙佛寺、橋聳雲天綠雕園區、九二咖啡故事館等，活動還特別規劃「最佳造型獎」讓跑者運動又能發揮搞怪創意。

南投 運動 路跑

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