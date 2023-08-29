核食來了怎麼辦？盧秀燕：兩項措施讓台中市民安心

台中市長盧秀燕今提出市府對「核食」態度，兩項措施護市民。一是率全國之先，前年動用第二預備金緊急購置「純鍺檢驗儀」，另設「核食檢驗專區」。一年可檢驗500件，前年採購迄今檢驗853件，相關食品檢驗量能全國第一。

盧秀燕說，日本「核廢水」入海，民眾擔心、恐慌水產品食安，還出現搶購食鹽等，事情已經發生，就要提出解決方案。

盧秀燕說，市府準備好了，前年中央宣布開放日本福島五縣市食品，當時中央提供全國僅有兩台檢驗儀器，配置在北高，但兩都可能連自己的檢驗件數都消化不完，更何況受理個縣市檢驗申請。

當時盧秀燕決定動用第二預備金，花500萬購買高科技「純鍺檢驗儀」，盧秀燕說，「市民可以放心」，中市有自己的檢驗儀器，會加強相關食品檢驗，為民眾食安把關，另在市府網站建置「核食食安專區」，公布相關訊息。

目前每年可檢驗500件，前年採購迄今檢驗853件，相關食品檢驗量能全國第一。