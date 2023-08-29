快訊

美女眼科醫師上電視爆前夫精子少 她拒和解法院判決出爐了

康是美、寶雅夾擊 藥妝龍頭屈臣氏搶銀髮商機有何盤算

核食來了怎麼辦？盧秀燕：兩項措施讓台中市民安心

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕針對核食，表示台中市政府前年採購高科技檢驗儀器，相關結果會公布在市府網站。圖／聯合報系照片
台中市長盧秀燕針對核食，表示台中市政府前年採購高科技檢驗儀器，相關結果會公布在市府網站。圖／聯合報系照片

台中市長盧秀燕今提出市府對「核食」態度，兩項措施護市民。一是率全國之先，前年動用第二預備金緊急購置「純鍺檢驗儀」，另設「核食檢驗專區」。一年可檢驗500件，前年採購迄今檢驗853件，相關食品檢驗量能全國第一。

盧秀燕說，日本「核廢水」入海，民眾擔心、恐慌水產品食安，還出現搶購食鹽等，事情已經發生，就要提出解決方案。

盧秀燕說，市府準備好了，前年中央宣布開放日本福島五縣市食品，當時中央提供全國僅有兩台檢驗儀器，配置在北高，但兩都可能連自己的檢驗件數都消化不完，更何況受理個縣市檢驗申請。

當時盧秀燕決定動用第二預備金，花500萬購買高科技「純鍺檢驗儀」，盧秀燕說，「市民可以放心」，中市有自己的檢驗儀器，會加強相關食品檢驗，為民眾食安把關，另在市府網站建置「核食食安專區」，公布相關訊息。

目前每年可檢驗500件，前年採購迄今檢驗853件，相關食品檢驗量能全國第一。

盧秀燕 食安 核食

延伸閱讀

笑稱侯友宜是「大直男」 盧秀燕：國家交給他我很放心

日本鳥取縣知事來訪 盧秀燕頒贈榮譽市民獎章

郭台銘終於宣布參選是否祝福？ 盧秀燕：上班不談政治

台中市警局查賄獲法務部評第一 市警局長今獻獎盧秀燕

相關新聞

盧秀燕宣布10月1日起台中限塑令 列管4980家飲料店

2023年10月1日起實施限塑令，台中市賣場超商及飲料店等，不得提供一次性塑膠飲料杯，台中市環保局將列管4980家飲料店...

開學缺駕駛 台中跳蛙、幹線公車減班

台中市各高中職以下學校明天開學，市府恢復各路線「跳蛙」通勤公車，不過700路跳蛙公車因駕駛不足，每日班次從12班縮減為8...

「紙錢集中燒」不怕祖先收不到 中市提供指名領受祭祀文

農曆7月普度祭拜，台中市府推廣紙錢減量集中燒，7年來紙錢集中量達2.5萬公噸，為降低民眾擔心祖先或神明收不到的疑慮，民政...

改善大甲交流道匝道出口壅塞 外埔甲東路拓寬明年一月完工

台中市「外埔區國道三號旁甲東路主線及機車道拓寬工程」已開工，預計明年一月完工，中市府表示，完工後可大幅改善大甲交流道匝道...

台中市公車司機減少16％、265人 現職司機說出原因

台中市各高中職以下學校明天開學，700路跳蛙公車因駕駛不足，每日班次從12班縮減為8班，台中市交通局表示，與疫情前相比，...

市府民間合作 台中北屯兒童公園變身

台中市北屯兒童公園有超過30年歷史，遊具、體健設施老舊，水池優養化發臭，備受批評。私立文英基金會捐款4500萬經費，市府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦