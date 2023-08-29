南投橋聳雲天 擬增攀爬設施吸客

南投國姓「橋聳雲天綠雕園區」啟用1年多，「吸客」不如預期，地方建議彩繪水泥墩柱，增加觀光亮點，不過高公局不准許，擔心彩繪墩柱影響安全檢測。縣府表示，規畫在園區增設大型攀爬設施，最快明年施工。

國道六號國姓交流道「橋聳雲天」匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」，縣府相中具觀光潛力，向高速公路局租用9公頃土地，耗時3年、斥資3千萬元，改造為「綠雕園區」；2022年啟用後成效不如預期，至今未能收費營運。

為突破經營困境，南投縣觀光處、農業處昨邀集高公局中區養護工程分局南投工務段、國姓鄉公所與民代會勘。議員林芳伃建議，結合當地客家文化、產業等特色，彩繪高聳墩柱，藉此增加觀光亮點。

議員吳國昌認為，該園區主打綠雕植栽，但植栽數量及品質不夠吸睛，過於靜態缺乏亮點，建議增加植栽，針對四季變化栽種季節性花草，四季皆能觀賞，提升遊園價值。

高公局南投工務段表示，國道高架橋得定期檢測，若發現0.3毫米以上裂縫，就得長期監測，彩繪不利監測墩柱橋體表面裂化及「白華」現象；縣府租地時，已明訂不得妨礙高架橋檢測，不同意墩柱彩繪。

縣府表示，已規畫在園區增設大型攀爬設施，提高對年輕人的吸引力，後續將舉行地方說明會，彙整意見後定案，最快明年能施工。觀光處表示，未來會將南投燈會、花卉嘉年華等與綠雕園區串連，透過活動帶動地方觀光。