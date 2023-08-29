快訊

蘇拉颱風海警發布 公路總局可能實施管制路段出爐

新聞幕後／侯友宜與郭台銘前天見過面 預計周三咖啡會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投橋聳雲天 擬增攀爬設施吸客

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投「橋聳雲天」綠雕園區開放後，吸引力不如預期，縣府將再增設大型攀爬設施。記者賴香珊／攝影
南投「橋聳雲天」綠雕園區開放後，吸引力不如預期，縣府將再增設大型攀爬設施。記者賴香珊／攝影

南投國姓「橋聳雲天綠雕園區」啟用1年多，「吸客」不如預期，地方建議彩繪水泥墩柱，增加觀光亮點，不過高公局不准許，擔心彩繪墩柱影響安全檢測。縣府表示，規畫在園區增設大型攀爬設施，最快明年施工。

國道六號國姓交流道「橋聳雲天」匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」，縣府相中具觀光潛力，向高速公路局租用9公頃土地，耗時3年、斥資3千萬元，改造為「綠雕園區」；2022年啟用後成效不如預期，至今未能收費營運。

為突破經營困境，南投縣觀光處、農業處昨邀集高公局中區養護工程分局南投工務段、國姓鄉公所與民代會勘。議員林芳伃建議，結合當地客家文化、產業等特色，彩繪高聳墩柱，藉此增加觀光亮點。

議員吳國昌認為，該園區主打綠雕植栽，但植栽數量及品質不夠吸睛，過於靜態缺乏亮點，建議增加植栽，針對四季變化栽種季節性花草，四季皆能觀賞，提升遊園價值。

高公局南投工務段表示，國道高架橋得定期檢測，若發現0.3毫米以上裂縫，就得長期監測，彩繪不利監測墩柱橋體表面裂化及「白華」現象；縣府租地時，已明訂不得妨礙高架橋檢測，不同意墩柱彩繪。

縣府表示，已規畫在園區增設大型攀爬設施，提高對年輕人的吸引力，後續將舉行地方說明會，彙整意見後定案，最快明年能施工。觀光處表示，未來會將南投燈會、花卉嘉年華等與綠雕園區串連，透過活動帶動地方觀光。

南投 高架橋 議員 客家文化 高速公路 燈會

延伸閱讀

南投規劃草屯全民運動館 具綜合球場、體適能中心等

蘇拉颱風進逼 南投災民嚇壞急堆沙包憂又釀災

遊蕩犬貓攻擊台灣原生種動物攀升 南投劃3鄉鎮19里熱區優先改善

彩繪橋聳雲天遭高公局打槍 南投擬設大型攀爬設施吸客

相關新聞

開學缺駕駛 台中跳蛙、幹線公車減班

台中市各高中職以下學校明天開學，市府恢復各路線「跳蛙」通勤公車，不過700路跳蛙公車因駕駛不足，每日班次從12班縮減為8...

市府民間合作 台中北屯兒童公園變身

台中市北屯兒童公園有超過30年歷史，遊具、體健設施老舊，水池優養化發臭，備受批評。私立文英基金會捐款4500萬經費，市府...

南投橋聳雲天 擬增攀爬設施吸客

南投國姓「橋聳雲天綠雕園區」啟用1年多，「吸客」不如預期，地方建議彩繪水泥墩柱，增加觀光亮點，不過高公局不准許，擔心彩繪...

彰化一醫師疑為報復成檢舉魔人？ 月檢舉百件違停惹地方反彈

彰化市旭光路彰化基督教醫院前路段，警方今年1到7月告發的違規停車案件達1694件，當地光南里長蔡耀叁說，經過證實這些檢舉...

國軍英靈托夢 彰化民間國軍忠烈祠今後並列國家春秋二祭

彰化縣埔心鄉有一座全台少見的民間國軍忠烈祠，埔心社區發展協會榮譽理事長許增鏞多日前被托夢，這座忠烈祠的國軍英靈希望國軍退...

「下一個台中七期」招商 50家大企業今出席說明會

台中水湳經貿園區經貿段6、8地號招商中，園區各項重大建設陸續完工，台中市政府經濟發展局今舉辦招商說明會，目標引進國際級旅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦