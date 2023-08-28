台中國家歌劇院 光輝10月「遇見巨人」

台中國家歌劇院「遇見巨人」系列重磅登場！10月6日到12月17日精選國內外11檔節目，舞蹈、戲劇與古典樂，台中國家歌劇院藝術總監邱瑗說，定調從經典學習，或用當代的視角重新閱讀經典，離開劇院後還持續發酵的餘韻。

光輝十月帶來「舞蹈月」，荷蘭舞蹈劇場NDT2，舞者年齡在17到22歲、充滿爆發力，將帶來3位國際當紅編舞家的舞作。編舞家侯非胥．謝克特的「偽善者／重生進化」，雙舞作以截然不同風格展現死亡的雙重面貌，衝擊人心；雲門舞集藝術總監鄭宗龍與日本多媒體創作者真鍋大度首度攜手，共創雲門50新作「波」。

戲迷必追的唐美雲歌仔戲團推出新作「臥龍：永遠的彼日」，運用「君臣之道」老題材，以現代視角重新演繹。

拾念劇集與無獨有偶工作室劇團「鯨之嶋」，將以南北管重述台灣島的誕生神話，操舞巨型鯨魚、雲豹戲偶。

窮劇場與江之翠劇場的「感謝公主」，從戲曲經典呼應當代戰爭及家庭；河床劇團「被遺忘的」訴說80年代礦工悲歌；還有義大利劇場鬼才羅密歐．卡士鐵路奇的探討警察暴力的衝擊之作「兄弟們」，各種肢體語言帶來令人無法直視的震撼；「R＆J and others」改編莎翁經典呈現當代愛情。

古典樂的饗宴，萊比錫布商大廈管絃樂團將由指揮安德里斯．尼爾森斯帶領，演出華格納、布魯克納經典曲目；法國大歌劇「灰姑娘」由英國皇家歌劇院原裝空運來台，旅德台灣指揮家林勤超將與國家交響樂團、國內外聲樂家共同演繹經典。