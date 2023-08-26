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條漫當道 台中動漫博覽會開幕

聯合報／ 記者洪敬浤／台中報導
台中國際動漫博覽會昨天登場，今年以數位漫畫風格的「條漫」為主軸。記者洪敬浤／攝影
台中國際動漫博覽會昨天登場，今年以數位漫畫風格的「條漫」為主軸。記者洪敬浤／攝影

台中國際動漫博覽會昨天開幕，今年以數位「條漫」為主題，展出韓國、日本與台灣的知名作品，還有結合虛擬實境的沉浸式「條漫」閱讀體驗，吸引動漫迷朝聖。台中市長盧秀燕表示，台中爭取到國家漫畫博物館落腳，預計年底將開幕策展，將打造台中成為台灣的動漫產業基地。

盧秀燕說，台中市支持動漫產業，為動漫創作者打造平台，在國家漫畫博物館開幕前，台中動漫博覽會先打頭陣暖身。

台中動漫博覽會策展人、台灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希說，有別於傳統橫式翻頁的「頁漫」，條漫是網路、手機興盛後，滑手機是的垂直閱讀方式，通常以黑白形式呈現，版面、頁面更靈活，重新定義數位時代的漫畫。

新聞局長鄭照新說，10月還有台中動畫影展，12月與日本國際交流基金會合辦「Manga・北齋・漫畫」展覽；台中市與有「漫畫王國」稱號的日本鳥取縣簽定姐妹市，9月2、3日邀請「名偵探柯南」、「鬼太郎」快閃見面會。

新聞局表示，網路漫畫當道，今年特別邀請韓國「LINE WEBTOON」、日本「秋田書店」與台灣的「CCC追漫台」等網路平台，精選台、日、韓知名條漫作品，包含風靡全球的漫畫「女神降臨」、網路人氣漫畫「Sweet Home」、瀏覽數破億作品「我與教授難以啟齒」、金漫獎得主HOM的作品「課金派戀愛」，與日本國際漫畫賞金獎得主韋蘺若明的作品「鬼要去哪裡」等。

台中動漫博覽會展期至9月3日，在南區復興路的文化部文化資產園區展出，展出期間周六、日加碼「街頭動漫音樂秀」，有知名動漫樂團演出，9月2、3日還有市集。

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