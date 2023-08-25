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用陷阱打獵違法 最高罰200萬元

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣政府組聯合稽查小組，到魚池鄉大雁村取締捕獸鋏和山豬吊等違法獵具，保護野生動物和貓狗安全。圖／南投縣政府提供
南投縣政府組聯合稽查小組，到魚池鄉大雁村取締捕獸鋏和山豬吊等違法獵具，保護野生動物和貓狗安全。圖／南投縣政府提供

南投縣保育生態有成，林管處在平地陸續記錄到山山羊石虎等保育類動物，但與人類生活常有衝突。南投縣家畜疾病防治所加強取締違法獵具，近期已清除13具違法獵具，有1人使用陷阱捕捉動物，面臨最高200萬元罰款，保育和取締併進，營造更好生態環境。

南投縣農業處、家畜疾病防治所組成聯合稽查小組，到魚池鄉大雁村取締違法捕獵，該處為捕獸鋏、山豬吊使用熱區，容易造成保育類動物誤入陷阱受傷、甚至死亡。稽查人員請熟悉地形的地方人士協助搜查，使用金屬探測器檢測，同時在山區、林道入山口設宣導布條。

家畜疾病防治所長唐佳永說，過去保育類動物多在中、高海拔山區，近幾年保育觀念提升，野生動物繁衍明顯增加，仁愛鄉廬山部落最近還發現台灣黑熊行蹤。

淺山地區原本野生動物數量不多，近年也常發現，尤其山豬從中高海拔往淺山區域行動，對農作物造成破壞產生衝突。有農民請獵人放置捕獸鋏、山豬吊，卻造成其他動物或流浪貓狗受害。

縣府和林業署南投分署合作，找出野生動物熱區，包括國姓、魚池、中寮、集集、水里等鄉鎮，透過友善農地生態給付，鼓勵農友維護、監測棲地，同時加強取締違法捕獵動物。縣府統計，迄今已排除6具捕獸鋏、7具山豬吊，還有1人因使用陷阱捕捉動物，將開罰1.5萬元至7.5萬元，若造成動物重傷或死亡，可處2年以下有期徒刑或拘役，罰款20萬元至200萬元。

南投縣農 台灣黑熊 集集 林業署 石虎 山羊

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