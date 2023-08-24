南投庶民特色市場 有百年歷史、更有滿滿眷村情懷

南投市公有零售市場和中興新村第一市場一個是百年菜市場，一個是省府的門面，極具歷史和眷村文化意義，南投市公所和10家攤商參加經濟部「傳統市集美學升級暨攤舖優化輔導計畫」獲選，將針對市場入口、走道及公共空間大改造，成為南投庶民文化代表場域。

南投市公有零售市場最早是南投人採買日常食物、用品的市集，在1920年成形，1938年興建為消費市場和店舖，包括主入口和兩側街屋，形成住商合一的模式，街屋直接面臨街道，成為相當清楚的採買範圍，入口的日治時期巴洛克建築風格，更是一大特色。

中興新村是省府所在，從國道中興交流道進入中興新村後，就會看見中興新村第一市場，與椰林大道、荷花池以及省府大樓，構成中興新村門面，集合各省眷村美食。但入口設計不易吸引人，希望打造出全新打卡牆，吸引遊客駐足並購物。

南投市長張嘉哲請市場管理所同仁積極爭取，並找到願意合作的攤商一同報名。張嘉哲參加會議，向評審委員簡報市場狀況，最後獲得評審委員的青睞，得到經濟部補助。其中，公有零售市場獲200萬元、中興第一市場獲150萬元。

本次市集美學搭配攤位優化，共有10個攤販參加，公有市場為福德寶水餃、台東人鮮魚、阿娟鮮魚、劉家餅舖及丸雨商號；中興第一市場則為老山羊素食、碧玲服飾、LEO咖啡、阿西披薩及麻辣飄香。每攤都能獲得20萬的經費，藉此改造各自想要店鋪型式。