登革熱快篩陽+1 台中大里男曾到古坑發燒、起紅疹

台中市衛生局今接獲診所通報一例登革熱抗原快篩NS1陽性個案，為居住大里區60多歲男子，疫調發現男子曾往二度返雲林縣古坑鄉，後因發燒、拉肚子、骨頭痛、起紅疹，快篩為登革熱陽性個案，立即通知大里區公所開設區級指揮中心防治會議，並執行居住地登革熱防治。

衛生局疫調發現，這名男子8月7及14日往返台中市及雲林縣古坑鄉，8月15日出現發燒、胃脹症狀，至診所就醫，8月16日因關節痛、拉肚子、骨頭痛陸續至診所就醫後未改善，昨日出現紅疹，經診所篩檢NS1快篩為陽性，通報疑似登革熱，檢體送中央檢驗中。

疾病管制署統計到昨天，台中市共有20例境外移入及6例本土登革熱確定個案，今天有3例本土登革熱個案監測期滿，第4例(烏日區)、第5例(西屯區)、第6例(大雅區)本土個案將陸續監測至9月12日，境外移入來源皆為東南亞國家。

衛生局長曾梓展說，此案匡列一名同住家人，身體尚無不適，由於為疫情熱區同行者，將持續健康追蹤，安排接觸者採檢。由於南部本土登革熱疫情延燒，近期社區內同時出現流感及新冠肺炎流行疫情，部分症狀不易鑑別，醫療院所經醫師評估後可同步執行新冠快篩、流感快篩及登革熱抗原快篩，輔助診斷，並在24小時內通報衛生單位。

曾梓展提醒，民眾曾至國內登革熱流行地區或自東南亞返國後14天內，若出現發燒、肌肉骨頭痠痛、頭痛、後眼窩痛、出疹等疑似症狀，盡速就醫，並務必主動告知旅遊活動史。