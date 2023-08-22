七夕織女不只會牛郎 彰化北斗七星媽還要姊妹會

今天是七夕，要膜拜俗稱七娘媽的織女，織女的六位仙女姊姊不常被提起甚至遺忘，彰化縣北斗東螺開基祖廟天后宮的七位仙女聖像今天聚會，平日祈求如願以償的信眾分別請10台布袋戲給「七星媽」觀賞，熱鬧滾滾也凸顯有別一般的七夕習俗。

北斗東螺祖廟天后宮又稱東螺媽祖廟或東螺廟，長年供奉七仙女的「大媽」與「七娘媽」，信眾另請師傅雕刻排行第二到第六的仙女聖像，與大媽、七娘媽合稱七星媽，每到七夕別家廟宇和信眾家裡膜拜七娘媽（織女），認為晚間喜鵲疊成鵲橋讓牛郎、織女相會，北斗東螺祖廟天后宮卻是歡迎七仙女姊妹聚會。

北斗東螺祖廟天后宮「七星媽」媽會今天依古禮準備油飯、雞酒、甜點、雞冠花、圓仔花、妝台、首飾拜七星媽，同時舉辦成年禮、擲筊決定新年度會長。剛卸任的會長李玉玫表示，七星媽各有神職，大媽全能，二媽擅長醫療保健，三媽負責教育，四媽是幼保專家，五媽和六媽專精音樂等藝術，七媽主掌家庭與婚姻。