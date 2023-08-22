桃山部落加入生態服務給付 守護黑熊石虎棲地

林業署台中分署推動台灣黑熊生態服務給付示範計畫，和平區桃山社區加入這項計畫，協助棲地巡守及紅外線自動相機監測工作，8月份巡守途中發現台灣黑熊隨即通報作成紀錄。

農業部林業及自然保育署台中分署5月起與台中市和平區桃山社區發展協會合作執行台灣黑熊生態服務給付示範計畫巡護監測工作，協助棲地巡守及紅外線自動相機監測工作。

林業署台中分署今天發布新聞稿表示，於轄區內推動台灣黑熊生態服務給付示範計畫，目前已有桃山社區發展協會、環山社區發展協會、哈崙狩獵文化協會等3個在地部落組織參與巡護監測給付計畫。

台中分署指出，協會參與巡守工作每月可領5000元自主巡護獎勵金，如在巡守過程中以手機拍攝或以路線上所設紅外線自動相機拍攝到黑熊影像，可再加發5萬元棲地監測獎勵金。

桃山社區發展協會透過生態服務給付計畫於部落周邊架設17台紅外線自動相機，協助棲地環境維護、違法陷阱通報以及野生動物資源監測等工作，5月份除在巡守路線上發現山麻黃留有新鮮黑熊爪痕，還協助通報石虎救傷案件。

台中分署表示，桃山社區巡守隊員8月份於巡守途中巧遇台灣黑熊，立即通報作成紀錄。另外，透過紅外線自動相機迄今已拍攝到多筆石虎及其他野生動物活動影像，與台中分署維持密切合作關係，是黑熊及石虎重要棲地的守護團隊。