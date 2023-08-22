影／台灣黑熊與石虎共域重要棲地！ 台中桃山部落喜見台灣黑熊遊蕩

台灣黑熊與石虎為瀕臨絕種保育類野生動物，林業及自然保育署台中分署與台中市和平區桃山社區發展協會合作，巡守員5月發現一隻誤踩陷阱石虎，本月13日，更在雪山坑溪旁巧遇一隻台灣黑熊，證實該區域為2類野生動物共同棲息地，消息令人振奮。

桃山部落位於台中大安溪支流雪山坑溪流域旁，緊鄰國土綠網台中淺山森林保育軸帶，部落周邊生態資源豐富。今年5月起，台中分署與桃山社區發展協會合作，執行台灣黑熊生態服務給付示範計畫巡護監測工作。

每月至少2次，巡守員在部落周邊野生動物活動潛在區域巡護，5月發現一隻誤踩陷阱石虎，立即協助通報救傷，經照養後已於雪山坑溪周邊原棲地野放。

台中分署指出，透過野放後追蹤發現，這隻石虎仍在雪山坑溪及烏石坑溪周邊棲地活動。

同月，巡守員在巡守路線發現山麻黃有新鮮黑熊爪痕；本月13日早上8點多，2名巡守員在雪山坑溪旁巡守巧遇一隻台灣黑熊，隊員發現黑熊後立刻緩步退後，待黑熊離去後先行撤回，沿路發出聲響，避免黑熊再次靠近。

台中分署表示，巡守員雖來不及拍照紀錄，但相關訊息仍讓巡守隊員士氣大振，顯示所選定巡守路線確實是黑熊活動區域，期待未來透過紅外線自動相機留下珍貴的黑熊影像。

桃山社區發展協會在部落周邊架設17台紅外線自動相機，3個月來，透過紅外線自動相機拍攝到石虎、黃喉貂、山羌、山羊、野豬、獼猴等野生動物，顯示桃山部落周邊，是黑熊與石虎2種瀕危物種共域重要棲地。