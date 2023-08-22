「入伍迷彩表」夯翻！盧秀燕宣布「志願役」也可領

台中市役男入伍，民政局發送「迷彩電子表」，成為滿意度最高的「入伍禮」，風靡國軍，更讓網友敲碗「我也要！」市長盧秀燕今表示，自9月15日起，設籍中市的「志願役」軍人，出示相關證件，即可到區公所領取。

民政局提供台中市役男隨身品作「入伍禮」，2019年起挑選電子表，強化軍事迷彩意象，區分「陸、海、空」三軍種，挑選三款不同迷彩花色電子表，盼役男建立守時好習慣，每年贈出約1.2萬只。

盧秀燕日前在粉專上曝光此表，廣受好評，讓不少網友敲碗「我也要！」，甚至打趣抗議「僅役男才有」、「退役的可以有嗎？」反應熱烈。