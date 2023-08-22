快訊

倫敦地鐵愛無間隙：站內廣播跨越時空的愛情故事

吳怡霈七夕宣布成為人妻！嫁愛情長跑13年日本男友𝐀𝐤𝐢𝐫𝐚

「好聲音」副導被控霸凌李玟 開小號曝「被休假」嗆：還想怎麼樣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「入伍迷彩表」夯翻！盧秀燕宣布「志願役」也可領

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，役男入伍禮的「迷彩電子表」，自九月中旬起，設籍中市的「志願役」現役軍人，也可至區公所領取。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕表示，役男入伍禮的「迷彩電子表」，自九月中旬起，設籍中市的「志願役」現役軍人，也可至區公所領取。記者劉柏均／攝影

台中市役男入伍，民政局發送「迷彩電子表」，成為滿意度最高的「入伍禮」，風靡國軍，更讓網友敲碗「我也要！」市長盧秀燕今表示，自9月15日起，設籍中市的「志願役軍人，出示相關證件，即可到區公所領取。

民政局提供台中市役男隨身品作「入伍禮」，2019年起挑選電子表，強化軍事迷彩意象，區分「陸、海、空」三軍種，挑選三款不同迷彩花色電子表，盼役男建立守時好習慣，每年贈出約1.2萬只。

盧秀燕日前在粉專上曝光此表，廣受好評，讓不少網友敲碗「我也要！」，甚至打趣抗議「僅役男才有」、「退役的可以有嗎？」反應熱烈。

盧秀燕今於市政會議上宣布，迷彩電子表原作「義務役」入伍禮，但民眾反應熱烈，考量「志願役」為國出力，自願當軍人，自9月15日起，涉及中市的志願役、現役軍人，出示相關證明、證件，即可到區公所領取。

役男入伍禮的「迷彩電子表」，自九月中旬起，設籍中市的「志願役」現役軍人，也可至區公所領取。記者劉柏均／攝影
役男入伍禮的「迷彩電子表」，自九月中旬起，設籍中市的「志願役」現役軍人，也可至區公所領取。記者劉柏均／攝影
役男入伍禮的「迷彩電子表」，自九月中旬起，設籍中市的「志願役」現役軍人，也可至區公所領取。記者劉柏均／攝影
役男入伍禮的「迷彩電子表」，自九月中旬起，設籍中市的「志願役」現役軍人，也可至區公所領取。記者劉柏均／攝影

役男 軍人 志願役

延伸閱讀

台中鍋烤節10大店家揭曉 抽出百萬汽車得主

台中鍋烤節抽出百萬汽車 火鍋、燒烤票選冠軍出爐

盧秀燕推「山道猴子」神作 台中市府加強取締違法改裝車

讓行人更安全！ 盧秀燕3提議爭取中央補助32案

相關新聞

「入伍迷彩表」夯翻！盧秀燕宣布「志願役」也可領

台中市役男入伍，民政局發送「迷彩電子表」，成為滿意度最高的「入伍禮」，風靡國軍，更讓網友敲碗「我也要！」市長盧秀燕今表示...

七夕拜七娘媽靈驗 民俗學者點出四個最佳時辰

今天是農曆七月七日，也是我國傳統情人節，網路和即時通訊平台出現許多創意哏圖，有些是老哏，有的新近創作，反映現實人生和期待...

廣角鏡／亞洲唯一紅磚火車頭

彰化火車站後站的扇形車庫停車場完工，現場有座磚造的1比1國寶級CK124蒸汽火車頭公共藝術，由青年藝術家周承恩設計，採用...

彰化溪湖果菜市場破舊漏水將整修 農業部允補助

彰化縣溪湖果菜市場使用數十年，建築老舊、屋頂漏水、磁磚脫落等，影響交易量，爭取4300萬元重新整修。農業部長陳吉仲昨視察...

台中鍋烤節 票選冠軍出爐

台中市振興疫後經濟，舉辦「台中鍋烤節」票選活動，昨天公布票選冠軍得主，台中市長盧秀燕抽出百萬汽車大獎，由從事補教業的北區...

台中國慶焰火 議員憂交通配套

今年國慶焰火在台中市區中央公園舉行，台中市交通局昨公布交通接駁計畫，市府在捷運市政府站、松竹站牌接駁車，最靠近會場的捷運...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦