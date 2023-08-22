七夕拜七娘媽靈驗 民俗學者點出四個最佳時辰

今天是農曆七月七日，也是我國傳統情人節，網路和即時通訊平台出現許多創意哏圖，有些是老哏，有的新近創作，反映現實人生和期待，都饒富趣味。

俗稱七夕的七月七日相傳是牛郎、織女每年渡過銀河相會的日子，歷朝歷代都有文人雅士撰文歌詠，「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮」更傳為千古絕唱，到了離婚率逐年攀升的現代，網友製作KUSO哏圖，聲稱牛郎與織女無法長久異地戀，感情已各自發展，經經辦和南天門、凌霄寶殿的管理處蓋章覈實，玉皇大帝認證張貼公告，請凡人別再對七夕有太多想像，今天繼續努力工作才是王道。

另一個哏圖與自然生態有關。福壽山農場小編以二葉松的自然特性為題，模仿唐詩「金縷衣」寫下七夕浪漫詩篇。台灣二葉松是台灣特有種，常綠大喬木，針狀葉子兩針一束，自初出到凋落自始至終相連。福壽山農場小編寫道「勸君莫贈紅玫瑰，花凋瓣落各自飛，願君贈我二葉松，從此生死兩相隨。」附圖是往相反方向折彎成心形的二葉松，浪漫爆表。

多數哏圖是牛郎、織女相會，祝福有情人終成眷屬，也有提醒類型的寫今天三大情人是健康、快樂、平安。今天也是乞巧節，民間準備油飯、脂粉、鮮花和桂圓、紅棗、花生、榛子、瓜子等五種果子，女孩齋戒沐浴後上香祭祀「七娘媽（織女）」祈求美貌、手巧和覓得如意郎君，不過現代保留供品和祭祀儀式。

民俗學者彰化師大退休教授胡瀚平說，今天卯、辰、巳、申四個時辰（卯時至已時，上午5點到11點，申時下午3點到5點，這些時辰祀拜最為吉利，選在每個時辰的時頭最佳，加上喜神和財神在「正南方」，除58歲沖馬者，年輕人進行祭儀可望諸事大吉。