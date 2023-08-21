彰化花壇白沙坑竹筍香腸 清脆筍香減少油膩感

彰化縣花壇鄉白沙坑竹筍清脆甘甜，遠近馳名，原在鄉內開設鄉親園餐廳的余灯烟、李素愛夫妻，10多年前，運用自家種植的有機竹筍，自行研發竹筍香腸，獨特清脆的口感，減少了油膩感，受到老饕的歡迎，目前專心從事竹筍及香腸販售，接受訂購。

花壇鄉文史工作者蔣敏全指出，白沙坑竹筍歷史悠久，品質優良，有口皆碑。俗諺：「飲白沙坑水，不肥也會美」，正可說明了水質是最大的元素，當然土質、技術、氣候也是加分的要素，出產的筍子特別好吃。

蔣敏全說，光復後，在白沙村自然形成了筍子交易市集，每天來自中部的菜販會聚集而來交易，聲名遠播。後來台中竹仔坑等處興起，才鼎足而立。彰化著名的肉圓，若是缺少白沙坑筍這一味，將會失色不完美，有歷史味蕾底蘊的筍子，吃了就著味。

住花壇鄉白沙村虎山街的余灯烟、李素愛夫妻，原經營鄉親園餐廳，在諸多菜色中，竹筍香腸是老饕必點，並在打響名氣後，很多外地人也會前來訂購。後來因下一代不願接手，不再經營餐廳，兩夫妻就專心販賣竹筍，及製作「鄉親園竹筍香腸」，接受電話訂購。

余灯烟說，自家種有一甲多的竹筍園，採草生栽培，特別清脆甘甜，在10多年前，研發手工切塊的竹筍做為香腸材料，加上後腿肉及香料等，製作出口味獨特的竹筍香腸，清脆的筍香口感，減少香腸的油膩感，獲得顧客歡迎，目前正值竹筍產季，每個月可以賣到3、400斤。

鄉親園竹筍香腸地址：彰化縣花壇鄉虎山街395號，訂購電話：0911-791112。