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溪湖果菜市場老舊 交易量萎縮 農業部長允補助整修改善

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
農業部部長陳吉仲（左二)今天上午視察彰化縣溪湖鎮果菜市場，允諾會補助經費改善設施。記者林宛諭／攝影
農業部部長陳吉仲（左二)今天上午視察彰化縣溪湖鎮果菜市場，允諾會補助經費改善設施。記者林宛諭／攝影

彰化縣溪湖鎮公所爭取整修溪湖果菜市場，農業部部長陳吉仲今天前往視察，由於果菜市場因環境與設備老舊，交易量逐年下降，從2018年年交易量5.7萬噸，降到去年約4.6萬噸，地方爭取整修市場經費4300萬元，陳吉仲表示，會優先補助整修，還要再加碼在溪州增加冷鏈物流中心。

陳吉仲今天上午在立委陳素月、溪湖鎮長何炳樺、縣議員劉珊伶、民進黨立委參選人吳音寧等人陪同下視察溪湖鎮果菜市場與葡萄館。

何炳樺表示，溪湖果菜公司的硬體建築都使用幾十年，屋頂常漏水，都是公所職員自行修繕，市場棚架也都漏水生鏽、建築磁磚脫落，市場通道舖面也龜裂，排水設施也需改善，集水到下水道，以免雨天積水。

溪湖果菜公司廿幾年前全盛時期的年交易金額高達20、30億，但近年交昜量逐年下滑，去年年交易量萎縮到4.6萬噸，交易金額10億多元，比起5年前再減少二成多交易量。

陳素月表示，溪湖果菜市場年久失修，造成交易處理能力下降，極需提升機能與更新環境設備。

陳吉仲表示，彰化縣是全台最重要的農業縣，蔬菜產量也高，溪湖果菜市場扮演農產交易相當重要角色，能幫助增加農民收益，和保障農產食品安全，農業部很願意協助果菜市場更新老舊設備，及協助質樸儀快篩檢驗農藥殘留等，讓消費者更安心。

陳吉仲說，對於果菜市場更新補助，通常補助可達五十%以上，農業部還可再加碼補助溪湖果菜市場冷鏈設備，可以讓農產品供銷調節更好，農業部也計畫在彰化溪州增加冷鏈物流中心。

曾擔任過北農總經理的吳音寧表示，她曾主持過北農第一市場的改建，知道果菜市場的改建很不容易，尤其市場建築的空間設計，能決定這個地方是否可以「結市」，希望在中央和地方合作下，順利整建溪湖果菜市場，成為特色市場，為地方帶來更多亮點，能讓農產品交易更順暢、更方便，以推動彰化農產。

而公所也爭取活化溪湖鎮葡萄文化館，除修繕建築，也需整理周邊環境，改善經費2700萬，希望讓葡萄館結合在地葡萄產業，結合小農市集，帶動產業觀光。

陳吉仲表示，農業部希望每一個鄉鎮區都有特色農產品，推廣給全國、甚至國際消費者，溪湖鎮要推廣葡萄，他允諾全力協助市集與農村再生發展相關經費，但也提醒，硬體與環境整修完成後，怎麼經營？誰來經營？要請鎮公所進行長遠規劃，這才是真功夫。

農業部部長陳吉仲（左二)今天上午視察彰化縣溪湖鎮果菜市場。記者林宛諭／攝影
農業部部長陳吉仲（左二)今天上午視察彰化縣溪湖鎮果菜市場。記者林宛諭／攝影
溪湖鎮公所爭取整修溪湖果菜市場，因環境與設備老舊，交易量逐年下降。記者林宛諭／攝影
溪湖鎮公所爭取整修溪湖果菜市場，因環境與設備老舊，交易量逐年下降。記者林宛諭／攝影

陳吉仲 農業部

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