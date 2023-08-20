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癌夫讓妻穿婚紗 圓夢後離世

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
吳姓男子罹患肝癌末期，光田醫院安寧團隊協助，讓吳妻換上婚紗，在病房舉行婚禮。圖／光田綜合醫院提供
吳姓男子罹患肝癌末期，光田醫院安寧團隊協助，讓吳妻換上婚紗，在病房舉行婚禮。圖／光田綜合醫院提供

49歲吳姓男子當年與妻子結婚時，經濟狀況不佳沒辦婚禮，只有登記結婚，他後來罹患肝癌末期，住進光田醫院「福田病房」，他希望讓妻子完成「女孩想穿婚紗」的夢想，安寧照護團隊全力協助；在病房播放「今天妳要嫁給我」的歌曲，讓吳妻穿上婚紗，完成婚禮圓夢，婚禮後男子安詳離世。

吳男因肝癌末期接受安寧療護，住院約1周，他對照護團隊說出自己內心未實現的遺憾「讓老婆完成每個女孩一輩子的夢想」，想看到自己愛的人穿上婚紗。

醫療團隊說，兩人當年剛結婚時，經濟不佳只有登記結婚，當時他承諾會完成妻子的夢想，卻因罹患肝癌末期打亂計畫；醫護擔心病情變化太快，不確定何時會陷入昏迷，主治醫師李秉學評估後，決定在他意識清楚且能表達時，協助患者完成對老婆的承諾，為夫妻創造圓夢的美好回憶。

社工師聯繫禮服公司，對方得知是為完成癌末病人的心願，以公益價出租多套禮服，讓吳男與妻子共同挑選禮服。社工師說，吳男看到妻子挑選禮服的喜悅表情，眼眶當場泛紅。

這場圓夢婚禮在病房舉行，吳妻為丈夫換上西裝，再由社工師為妻子化妝及辮髮，心理師幫忙塗上美美的指甲油並且別上頭紗，病房播放歌曲「今天妳要嫁給我」，做為儀式開場，主治醫師擔任婚禮證婚人。

醫療團隊說，病房那天沒有藥水味，但有淡淡的甜蜜與粉紅泡泡，情感真摯；患者在安寧病房圓了婚禮夢，2天後安詳離世。

婚禮 結婚 團隊

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