台中烏日前鄉長謝蒼海睡夢中猝逝 鄉親不捨

台中市76歲前烏日鄉長謝蒼海昨天中午在家睡夢中猝逝，謝蒼海曾任台中縣議員、烏日鄉長，退休後任烏日朝天宮主委，身體硬朗，仍關切地方事務，前天還在臉書發文感謝SARS期間地方捐贈消毒水，他的驟逝讓鄉親感到不捨。

謝蒼海曾任台中縣議員，推動地方建設，獲鄉里好評，後任8年烏日鄉長（1998至2006年），任內推動焚化爐，並耗資6千多萬元新建圖書館，政績卓著，退休後擔任烏日朝天宮主委，身體硬朗，常為友人站台助講。

謝蒼海前天在臉書PO文表示，有位好友發給他一張他送給全鄉各戶消毒水的照片，直誇消毒水很好用，這讓他想起這是20年前SARS期間為了鄉親的健康及好的環境，由時任清潔隊長陳雲亮建議，找經費買消毒水，又找至陽塑膠公司董事長劉陽（現任烏日區調解會主席）捐贈容器消毒水，捐贈全鄉各戶相當好用，誇讚真是奇蹟。