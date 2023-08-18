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台中綠空廊道銜接跨橋 延到11月動工

聯合報／ 記者林佩均黑中亮／連線報導
日月潭伊達邵水上自行車道工程一波多折，受乾旱、雨季影響，目前還剩最後300公尺未完成，原訂8月底開放恐難達成。記者黑中亮／攝影
日月潭伊達邵水上自行車道工程一波多折，受乾旱、雨季影響，目前還剩最後300公尺未完成，原訂8月底開放恐難達成。記者黑中亮／攝影

台中市綠空廊道在潭子、豐原形成斷點，市府規畫興建跨環中東路的自行車跨越天橋，不過議員批評，原訂7月工程開工，卻因為設計問題拖延到11月，要求市府改善。中市建設局表示，橋梁跨越長度達90公尺，採優化井式工法更安全，預計明年底完工。

日月潭伊達邵水上自行車道工程原訂8月完工，全長600公尺，施工一波多折，先前因為日月潭水位降低無法施工，後來雨季影響工程，從端午節迄今都無法完成，原訂目標恐難達成。日管處表示，目前正進行自行車道鋪面工程，但頻繁下雨影響工期，還有300公尺尚未施作，將趕工並盡速開放。

台中鐵路高架化後，中市府把大慶到豐原高架鐵道旁的綠帶，打造成「綠空廊道」，設置步道與自行車道，成為沿線民眾休閒據點；不過，從潭子到豐原段被環中東路截斷，市府規畫跨越自行車道，全長375公尺、寬4.5公尺，銜接綠空廊道的最後一哩路。

周永鴻說，民眾到斷點處無法跨越，得繞道復興路或中山路，車流量大，原訂3月上網招標、5月發包、7月動工，但建設局不斷修正設計，變成9月上網發包、11月開工，工程延宕5個月。

建設局長陳大田說，總經費7500萬，交通部公路總局補助2000萬元，市府期程與中央核定的進度一致，審查委員上月針對跨距長達90米，加上橋墩鄰近管徑2200毫米的自來水備援送水管，要求工法更加嚴謹，橋梁下構調整優化為井式基礎工法。

自行車 車道 日月潭 鐵路高架化 鐵道 周永鴻

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