盧秀燕推「山道猴子」神作 台中市府加強取締違法改裝車

台中市長盧秀燕臉書最新貼文，用熱門的「山道猴子」哏，強調台中市府加強取締違法改裝車，幽默用詞「社會在走，行情要有；對向超車，一波帶走；靜城專案，務必遵守；山道猴子，懂的就懂」，網友表示支持，希望晚上10點以後改裝機車飆車收斂。

盧秀燕說，最近YouTuber創作者「Eric Duan」在上月推出影片「山道猴子的一生」動畫，簡單的畫風和接地氣的配音，製作60分鐘動畫片，一個月衝破400萬人次觀賞，因題材寫實引起廣大網友的共鳴。

盧秀燕說，許多年輕朋友喜歡改裝機車，這當然有正面的價值，能夠學習到許多機車設計、機械等課本不一定學得到的知識，但可能也會產生負面價值，例如噪音、超速、互相攀比。

盧秀燕引用結尾的名言與市民分享：「你人生的快樂取決於你思想的品質」。

她說，市府要好好管管「違法改裝」汽機車，尤其是製造大量噪音的炸街車，中市推出「靜城專案2.0」正如火如荼進行中，違法改裝可處3000至3萬元罰鍰，抓到就罰！拒絕改善者還會按次累罰。

盧秀燕呼籲，如果有認識違法改裝機車的朋友，把這篇文章分享給他，並分享 「三山道猴子的一生」用年輕人的語言探討年輕人的問題。