興中指揮所盼轉為紫斑蝶棲息地？ 民代籲：新社入中市第四風景區

台中市新社區市台中的後花園，每年新社花海全國知名，但陸軍「興中指揮所」未對外開放，地方盼活化1.52公頃營區成為紫斑蝶棲息地。立委江啟臣今會勘，建議市府將新社區納入第四風景區；國防部說，將重新檢討建物利用規劃、編列相關經費，一周內提出報告。

占地1.52公頃的陸軍「興中指揮所」坐落在新社區協成里，因陸軍另地設立新指揮所，前年國防部原要將興中指揮所報廢。

立委江啟臣接獲新社在地商家、民眾陳情，新社只有新社花海知名，效益曇花一現無法挹注整個大新社地區，希望保留軍事設施，綠美化環境周遭環境，轉型為紫斑蝶棲息生態保護廊道。

今天上午，江啟臣邀集相關單位到場會勘，協成里長王再興、阿亮香菇負責人侯文亮表示，新社缺乏大型公共空間，此地為紫斑蝶遷徙的路徑，可規劃自然生態公園、蝴蝶谷，不僅保育生態景觀，更提供民眾休憩場所。

台中市新社區休閒農業導覽發展協會理事長林昌民說，市府應連結地方產業、大坑風景區步道，規劃為遊客造訪新社的入口景點，帶動新社新的觀光發展空間。

江啟臣指出，中央與地方應共同活化陸軍「興中指揮所」，並建議國防部採用平封戰啟模式辦理，也呼籲台中市政府將新社納入台中市第四處風景區，導入更多資源，強化新社地區觀光量能。