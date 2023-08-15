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彰化田中幸福小鎮 興建滑步車公園中央出錢出力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮滑步車公園今天啟用，小朋友開心騎車。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮滑步車公園今天啟用，小朋友開心騎車。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田中鎮獲選為經典小鎮，交通部觀光局在卦山三鐵線自行車路線旁，利用彰化高鐵站橋下空間興建滑步車公園，今天20多名鎮立幼兒園小朋友騎三輪車、滑步車，歡樂啟用公園設施，日後到田中的親子遊客可到這裡遊戲和玩沙，並參觀周邊景點。

鎮立幼兒園小朋友打鼓揭開啟用典禮序幕，觀光局參山國家風景區管理處長曹忠猷、立法委員陳素月、鎮長蕭淑芬等人致詞都表示，田中鎮除了田中馬、美利達彰化經典百K等運動，還有高鐵、台鐵、鐵馬的卦山三鐵線經過，田中滑步車公園在三鐵線旁，高鐵站區附近，距離田中火車站約3公里，是交通方便的遊憩區。

「田中家芬，幸福滿分。」鎮立幼兒園小朋友分別騎三輪車、滑步車繞行滑步車道一圈，滑步車道有高有低，小朋友往下滑行時沒剎車減速，家長和幼兒園老師急得抓住他們的車子。曹忠猷見狀說，來滑步車道學騎車，同時學習交通規則，從小培養良好駕駛習慣。

田中滑步車公園跟彰化縣別的鄉鎮市不同，由觀光局全額負擔興建經費1330萬元，去年完成規畫設計，分為五大區域，各為滑步車道、土丘遊戲場、沙坑遊戲場、廣場鋪面和無障礙坡道，今年2月開工，8月初完成驗收工程，通過公共兒童戲場設備檢驗，啟用後可與田中窯燒貓村、田中老街和華新口罩觀光工廠等景點串連。

彰化縣田中鎮滑步車公園啟用後，小朋友開心試騎步道。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮滑步車公園啟用後，小朋友開心試騎步道。記者簡慧珍／攝影

車道 幼兒園

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