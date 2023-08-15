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南投樟平溪遭堆石料還藏廢水泥 居民憂大水釀災

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
水利署三河局將大量石料堆置樟平溪溪床，甚至混雜廢棄水泥塊，居民反彈，憂影響河防安全。圖／民眾提供
水利署三河局將大量石料堆置樟平溪溪床，甚至混雜廢棄水泥塊，居民反彈，憂影響河防安全。圖／民眾提供

南投中寮樟平溪流經北中寮7村是當地主要河川，水利署三河局近期卻將大量石料堆置該流域溪床，甚至混雜營建廢棄物，地方反彈，憂影響河防安全；三河局表示，堆置石料是為延緩水流沖刷速度，廢棄物部分不妥，將要求廠商移除改善。

中寮鄉有18村，受山勢地形影響分成南、北兩區，北中寮以樟平溪為主要河川，該溪域流經永和、永芳、龍岩、爽文、龍安、內城、清水等7村，因近期不斷有卡車駛進當地，並將大量石料堆置在樟平溪沿岸溪床，引起當地鄉親注意。

「大石頭堆溪床，大水來改變流向恐釀災。」當地龍安村長廖振添指出，11年前蘇拉颱風讓樟平溪「做大水」，當時因大量石頭淤積溪床，造成水流轉向，沿岸堤防因此被沖毀，如今樟平溪內又有大量石頭，還是公部門堆的，地方無法理解。

廖姓居民說，河道內清淤都來不及了，竟還把石頭往河道內的溪床堆，難保不會又像上次那樣子，造成流向轉彎釀災；邱姓居民也說，大水一沖刷，石頭照樣被掀起來到處流，若是堵塞到河道或溪床，不論是當下或以後都有潛在危險。

而在三河局堆置的大量石料中，還夾帶營建廢棄物，內城村長廖增堆說，三河局施工將進入溪床的階梯拆除，拆除後的水泥塊就直接堆在溪床內，說是要回填至溪床，實際上，根本就是亂丟廢棄物，相當離譜。

對此，第三河川局表示，在樟平溪沿岸溪床堆置石料僅有8000立方米，主要就是要延緩水流沖刷的速度，降低河床被繼續刷深，減少對河道兩岸堤防的壓力；拆除溪床階梯則營造生物通道，但廠商不該將廢棄水泥塊放進河道，將要求改善。

水利署三河局將大量石料堆置樟平溪溪床，居民反彈，憂影響河防安全。圖／民眾提供
水利署三河局將大量石料堆置樟平溪溪床，居民反彈，憂影響河防安全。圖／民眾提供
水利署三河局將大量石料堆置樟平溪溪床，居民反彈，憂影響河防安全。圖／民眾提供
水利署三河局將大量石料堆置樟平溪溪床，居民反彈，憂影響河防安全。圖／民眾提供
水利署三河局將大量石料堆置樟平溪溪床，甚至混雜廢棄水泥塊，居民反彈，憂影響河防安全。圖／民眾提供
水利署三河局將大量石料堆置樟平溪溪床，甚至混雜廢棄水泥塊，居民反彈，憂影響河防安全。圖／民眾提供
水利署三河局將大量石料堆置樟平溪溪床，居民反彈，憂影響河防安全。圖／民眾提供
水利署三河局將大量石料堆置樟平溪溪床，居民反彈，憂影響河防安全。圖／民眾提供

平溪 廢棄物 颱風

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