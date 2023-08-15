在地人小時候的回憶 快來體驗清水鬼洞體驗的陰涼

農曆七月將到，台中清水鬼洞參觀人數未明顯增加，但炎夏入洞反而有清涼感，台中市政府表示，周二到周五採團體預約參觀，假日都可自由入洞參觀，建議民眾在平常日參觀。

歷經2年整修後，清水鬼洞2019年4月16日起重新開放，開放首日登記預約參訪團體就有清水區吳厝國小、后里區七星國小、南區樹義國小、彰化埔心鄉老人會及新北市泰山鶴齡會等，登記參訪團體人數多。

清水區民眾說，清水鬼洞充滿在地人小時候的記憶，早年日軍撤退後，國軍接手當大肚山台地的重要戰備坑道，軍事解禁後，成為海線在地人尋幽探訪的祕密坑道。

清水鬼洞入內可看到完整的寢室、儲藏室、崗哨、廚房儲水槽、廁所、機槍堡及狙擊區空間，橫山戰備道屬於大肚山台地軍事防禦工事中的重要戰鬥指揮所。

依清水鬼洞開放要點規定，周六、日及例假日上午9點至下午4點開放自由參觀，平日周二至周五上午9點至下午4點採團體預約開放，團體以15人為主，考量鬼洞內空氣品質及空間較狹小等安全問題，參觀時將控管單一時段人數上限30人。