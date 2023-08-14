台中柳川整治輸綠川 議員籲改善

綠、柳川為台中河川整治典範，每年吸引大量遊客遊憩打卡，但市議員陳俞融指出，綠川整治有成，已成市區亮點，但柳川整治經費較少，市府雖完成二期整治計畫，但部分段仍未改造，造成景觀落差，要求市府積極推動柳川改造計畫。水利局表示，持續努力爭取中央前瞻預算，待經費核准後，會立即動工改善。

陳俞融指出，綠川整治經費達9.5億，柳川則是7.25億，整治經費相對少，市府雖完成柳川二期整治計畫，但過學士路自學士柳橋至五權柳橋段，仍未河岸改造，景色單調，垃圾隨處可見，景觀一路之隔有巨大落差。

陳俞融呼籲市府，積極推動柳川河岸改造計畫，向下銜接整治柳川景觀，讓北區柳川能夠與中區綠川相呼應，形成一個完整的親水環境，有助於提升市民的生活品質，也能增加城市吸引力。

陳俞融表示，市府設立4間「水文化暨環境教育館」，部分場館採預約制，使用率不高，以需預約的柳川水文化館為例，今年1至7月參觀總人數僅575人，和無須預約即可參觀的綠川館同期3730人相比，差6倍多，使用率明顯低落。

水利局長范世億表示，河川整治範圍廣、所需經費多，須分段、分案提報，目前各河川皆有提案，持續努力爭取前瞻經費，待經費核准後，即會立即動工改善。

范世億提到，目前水環境改善計畫，包含葫蘆墩圳、大智排水、惠來溪系統及柳川第三期，皆正執行中，由中央、地方合作，總斥資約4.75億。未來將陸續規畫整治，打造台中優質水環境。

范世億說明，柳川館因設於淨化水質的「礫間處理廠」內，考量參觀時環境安全、工作人員值勤狀況，故採預約制，可由導覽人員介紹礫間處理流程；綠川水文館設置較久，且為獨立空間，所以採隨時開放參訪。