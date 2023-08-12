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適逢食腦變形蟲風暴…彰化社頭首次辦玩水夏令營 保證每天換水

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭「FUN手玩水～樂夏探索趣夏令營」免費玩水。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭「FUN手玩水～樂夏探索趣夏令營」免費玩水。記者簡慧珍／攝影

彰化社頭鄉公所首次舉辦戲水式的夏令營，偏逢食腦變形蟲風暴，今天仍如期開幕，上百名國中小學生開心玩水消暑；鄉公所強調都使用自來水，經檢測合格，今天傍晚5點放水，明天「新水」供小鄉民玩樂。

2023彰化社頭FUN手玩水～樂夏探索趣夏令營，在社頭鄉果菜市場今、明一連舉辦兩天，今天鄉長蕭浚二、縣政府參議柯呈枋、縣議員詹琬惠和蕭妤亘、鄉代會主席陳慶福等人主持開幕式；鄉長蕭浚二說，暑假天氣炎熱，最近颱風接連生成，雖沒登台但中部悶熱，社頭鄉公所第一次舉辦夏令營讓國中小學生玩水消暑，家長可順便逛市集，親子共度歡樂假日。

社頭鄉公所贈送100支水槍，小朋友拿到後到充氣式戲水池互相打水仗，嬉戲時水花四濺，在兩側旁觀的家長都被濺濕，氣氛相當歡樂。近日食腦變形蟲病例令人聞之色變，陳姓家長說，個案雖值得注意，但她認為大多數戲水設施的水質沒問題，鄉公所舉辦活動前已清潔氣墊水池，所以她放心的帶孩子來玩水。

社頭鄉公所表示，戲水池使用自來水，每天換水，今放水檢測確認水質安全無虞；活動會場另有氣墊溜滑梯、芭樂和織襪等攤位，鄉公所另規畫捏麵人、自然生態、食農教育和游泳初階訓練營等多項夏令營活動供親子報名。

社頭鄉 夏令營 小學生 食腦蟲 彰化

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