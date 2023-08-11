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全盲跑出金牌 吳宜容獲總統教育獎

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
台中啟明學校全盲視障生吳宜容（左）獲總統教育獎肯定。記者林佩均／攝影
台中啟明學校全盲視障生吳宜容（左）獲總統教育獎肯定。記者林佩均／攝影

台中啟明學校高二全盲視障生吳宜容，自幼父母離異，靠低收維生，小六加入田徑隊，教練與學姊手把手教學，在田徑場上取得好成績，去年獲國光體育獎章、台中市府向陽教育獎雙殊榮，上月榮獲總統教育獎肯定。吳宜容期許自己參加更多國際比賽，為國爭光。

全盲的吳宜容僅有光覺及些許影像覺，學習跑步動作必須重複摸索，教練教導基本動作時，得先請學姊示範，她再以觸覺摸索學姊的肢體動作，將動作做出來，歷經上萬次修正，相當辛苦。吳宜容卻說，很喜歡跑步，所以遇到困難時，會鼓勵自己一定要挺過去。

2021年1月吳宜容入選「中華民國帕拉林匹克總會潛力新秀培育計畫」，同年底，參加亞洲帕拉青年運動會拿下3面金牌，400公尺項目打破全國紀錄；去年世界中學生運動會更跑出2面金牌，再破全國紀錄，獲頒國光體育獎章，並獲台中市政府頒發向陽教育獎。

吳宜容雖然看不到世界，卻讓世界看到台灣，榮獲今年總統教育獎肯定。7月7日頒獎日，她人在法國巴黎參加世界帕拉田徑錦標賽，由媽媽及哥哥代表領獎。

台中啟明學校校長廖連喜表示，宜容認真又體貼，也會照顧身邊的人；吳宜容希望大學能就讀台灣體育大學，參加更多國際比賽，為國爭光。

體育 台中市 金牌

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