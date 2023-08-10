永靖鄉農會輔導農民得獎連連 農民活動中心動土、明年完工

彰化縣永靖鄉農會今天於同安分部舉行農民綜合活動中心新建工程開工典禮，彰化縣長王惠美表示，永靖鄉是花卉重要產地，近年農會除了致力提升花卉品質，也輔導農民榮獲龍爺蜜評鑑特等獎，希望明年底活動中心完工後，能提供給農民教育訓練更優質的活動場域。

永靖鄉農民綜合活動中心動土典禮由王惠美、農業部輔導司長陳俊言、永靖鄉農會理事長詹日新、常務監事邱創典、總幹事陳翠玲等人主持，與會來賓還包括彰化縣農會總幹事張建豐、立委陳素月及多位縣議員等地方人士。

王惠美表示，近年來永靖鄉農會繳出亮眼成績單，輔導農民榮獲今年龍爺蜜評鑑特等獎、紅龍果評鑑季軍、健康優質設施小果番茄評鑑團體組季軍、葡萄評鑑優勝等各獎項，彰化是花卉的故鄉，而永靖鄉是縣內花卉生產的第2大鄉鎮，永靖鄉農會也輔導農民提升花卉生產品質，未來也要一起努力讓彰化的農業更升級。

王惠美說，盼了20多年，在永靖農會的用心協調下，取得興建用土地，興建完成後將可省下要租用分社的費用約五、六百萬元，也要感謝農業部的支持，後續也要再拜託中央多多關心支持彰化縣的農友。

詹日新表示，這塊土地經歷過許多風風雨雨，在陳翠玲總幹事就任後，積極處理土地問題，才能順利動土，也感謝王惠美縣長與農業部的全力相助，相信活動中心完成後，可以帶給在地農民更好的學習與交流空間。