2度資遣後 速聯爆強制調班爭議

全球第2大自行車零件製造商速聯集團，今年2月宣布斥資百億擴廠，卻在2月、5月資遣員工，上月底再宣布晚班上百名位員工改調早、午班引發不滿；議員謝志忠昨表示，這波調動名單派遣工占6成，市府應介入關切。台中市勞工局表示，勞資雙方已敲定16至18日調解。記者2度致電速聯，總機表示公司主管還在會議中，無法回應。

愛爾蘭商速聯集團100多名員工陳情，昨上午與30多名大夜班剛下班的員工開記者會。

家有2個孩子的周姓單親派遣工指出，她大夜班下班後，還要兼職速食店與外送員，被強制要求調班，不僅無法照顧孩子，也影響收入來源。

正職員工楊先生上大夜班近2年，公司要求9月4日前要填調早、午班，早班沒有津貼、午班每日400元，但晚班每日有550元，加上上午班要抽籤，若沒抽到就得上白班，每月薪水直接少了1萬多元。

謝志忠表示，速聯集團2月剛宣布擴廠，卻接連資遣300多名員工、派遣工，上月底還大規模調動上百名晚班員工到早午班，當中除39名正職人員，其他6成都是派遣工，強制調班沒有資遣或非志願離職選項，也影響遭調動的員工津貼。

勞工局長張大春表示，該公司與5家相關派遣公司員工，已向勞工局申請勞資調解，已安排16至18日舉行勞資調解會議，勞工訴求調班影響工作津貼、希望恢復原有班別等，將依調解結果提供協助。

勞工局表示，速聯員工中，本國籍員工2500名，近期通報資遣的多為派遣工，非正職員工，從今年2月迄今，派遣公司通報資遣300多人。