等40年 台中霧峰六股路拓寬完成

台中市霧峰區六股路原本路寬只有5公尺寬，靠近中投公路，當地民眾上下中投公路都得經過，沿線有不少工廠聚落，大車進出多，不僅在中正路口經常回堵，大小車也常發生車禍。市府徵收兩側土地，加上取締六股路與中正路口的違章，全線拓寬為10公尺，昨舉行通車典禮。當地里長說，等了半世紀，終於通車了。

台中市建設局表示，六股路是中正路通往中投公路的要道之一，但路寬窄，來往會車不易、尖峰時段還易壅塞，且路口有房子阻礙視角，也頻頻發生車禍；現在從5公尺拓寬至10公尺，成為2線道，交通便利也更安全。

另外，霧峰區振興街118巷原本因未打通，居民要去中正路，得繞經中正路1105巷或草湖路，十分不便；建設局將巷弄打通，重新整理全長120公尺的巷弄路面，居民不必再繞路，可以直接進入中正路鬧區。

建設局長陳大田說，六股路拓寬工程總經費3885萬元，新路長約110公尺、寬約10公尺，並新設側溝等設施，讓地方交通更加安全順暢；振興街118巷打通編列1.13億元，與7名地主協調獲同意，協議價購取得土地，順利打通。

副市長黃國榮說，霧峰人文薈萃、文化底蘊深厚，擁有國定古蹟霧峰林家、亞洲大學現代美術館等豐富觀光資源，交通方便不僅讓地方民眾生活更便利，也帶動地方觀光發展。地方民眾表示，六股路從兒時就說要拓寬，等了40多年終於通車，大家都非常高興。