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中台灣有難南投、雲林找中市「有求必應」 盧秀燕：同島一命

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市環保局出動化學防治人力，支援雲林防堵登革熱疫情。圖／環保局提供
台中市環保局出動化學防治人力，支援雲林防堵登革熱疫情。圖／環保局提供

國內登革熱疫情持續升溫，中台灣以雲林縣疫情最嚴峻，雲林縣長張麗善為圍堵疫情，尋求中台灣各縣市支援化學防治人力。市長盧秀燕責成中市環保局今日出動登革熱防治部隊，前往雲林縣古坑鄉支援，深入熱區噴藥。

中台灣區域治理平台啟動作業，盧秀燕表示，近日接獲南投縣仁愛鄉發生土石流災情後，消防局派遣特搜大隊前往災區救援，協助搶救因土石流受困民眾。

卡努風災重創南投仁愛鄉，16座部落對外交通受阻，南投縣政府昨深夜提出重機具支援救災需求，盧秀燕指示建設局、水利局連夜盤點重機具與人力，組建17組工程團隊協助搶通道路，預計今天分兩波挺進仁愛鄉16座部落，首波32台各式機具已出發。

因應雲林縣登革熱疫情延燒，考量中台灣生活圈民眾來往密切，中部縣市發生天然災害或登革熱疫情時，不分你我，盡速控制災情。

中市環保局支援雲林縣登革熱防治環境用藥，另8月8、9日在古坑鄉荷苞村及水碓村大規模消毒，環保局再配合雲林縣政府時程規劃跨區援助，今日號召10個區隊，調派38名熟悉化學噴藥防治作業人員，南下雲林縣參與勤前教育。預估將出動20車次、38支次熱霧機及76人次消毒人力。

雲林 疫情 登革熱

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