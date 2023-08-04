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C肝罹患率有城鄉落差 彰化沿海居民多兩倍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林基督教醫院向長者說明C肝的危害和治癒方法。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林基督教醫院向長者說明C肝的危害和治癒方法。記者簡慧珍／攝影

彰化縣C肝根除率超前達標，西南角沿海鄉鎮治療率卻偏低，二林基督教醫院今天發表2017年6月1日到今年5月的C肝治癒率93.6%，歸因積極追蹤和C肝用藥進步，希望民眾檢出罹患C肝不要輕言放棄治療。

二基響應2023世界肝炎日病友會，今天舉辦「世界肝炎日」活動，胃腸肝膽科醫師賴俊宏和李國彰分享B、C型肝炎的診治與二基治療現況。二基社區健康課引導民眾參加闖關活動，各關主題不同，有肝病衛教師說明防治肝病、藥癮衛教師宣導反毒、芳苑分局偵查隊做按捺指紋以建立失智群族協尋機制，闖關成功獲贈宣導品。

彰化縣2022年11月統計，C肝根除達標率107.2%，全國第一，但二林鎮等西南角鄉鎮的C肝治療率未達70%，且彰化縣30歲以上C肝罹患率平均4.31%，沿海鄉鎮約10%，二基根據治療經驗今天鼓勵民眾積極治療，避免三催四請延誤就醫。

醫師賴俊宏說，1984年起新生兒注射B肝疫苗，40歲以上B肝病人人數大為減少，但40歲以上10%至15%是B型肝炎帶原者，幸好全民健保提供的口服抗病毒藥物有效抑制病毒複製，降低或延緩肝硬化和肝癌的發生；慢性C型肝炎在台灣盛行率約3.3%，衛福部制定2025年以全口服藥物治療25萬C肝患者，以達到80%治療率的目標，二基2017年6月1日到今年5月治療801名C肝病人，持之以恆已治癒749人，治療中27人，治癒效果很好。

C肝 B型肝炎

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