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影／沒到過鍋物店用餐 彰化家扶百名弱勢親子今初體驗

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心二林服務處扶助的111名親子，今天分批到二林鎮二溪路一家新開幕鍋物店用餐。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心二林服務處扶助的111名親子，今天分批到二林鎮二溪路一家新開幕鍋物店用餐。記者簡慧珍／攝影

彰化家扶中心扶助二林地區約270戶弱勢家庭，相對縣內其它地區，每次勸募資源較困難，今天鎮上一家火鍋店開幕日不對外營業，只招待家扶親子111人；張姓受扶助阿嬤帶兩名孫子大快朵頣並表示，第一次到裝潢漂亮的火鍋店吃到飽，真好。

位在二林鎮二溪路一段的火鍋店今天開張，彰化家扶的弱勢親子分兩梯次享用中午和晚餐，兒少看到吃到飽的主食、蔬菜、火鍋料、飲料、四種口味冰淇淋都很開心，點完肉類主食和湯底，就魚貫取用各式食材，整整吃了兩小時。

家住竹塘鄉的「阿緯（化名）」今天和媽媽、兩名弟弟第一次到鍋物店吃火鍋，根據家扶中心二林服務處形容，阿緯平常和家人逛夜市吃炸雞翅就心滿意足，接到通知要吃火鍋的第一時間，興奮得幾乎跳起來。今天他們一家四口吃火鍋時，阿緯主動向火鍋店老闆 陳國貞、李育丞多次道謝，相當乖巧；陳國貞和李育丞表示，家扶兒的感謝和笑容令人開心。

家扶主任王震光說，家扶二林服務處服務彰化西南角沿海鄉鎮270戶弱勢家扶、扶助約450名弱勢兒少，每次家扶各服務據點勸募資源，二林區相對困難，這次能得到在地業者招待用餐，社工和弱勢家庭都充滿幸福感。

火鍋 彰化 吃到飽

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