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豐富專案簽約 亞大附醫拚2028營運

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
台中市豐原區豐富專案昨天簽約，將興建亞洲大學附設豐原醫院、住宿長照機構及托育大樓，力拚2028年底營運。記者林佩均／攝影
台中市豐原區豐富專案昨天簽約，將興建亞洲大學附設豐原醫院、住宿長照機構及托育大樓，力拚2028年底營運。記者林佩均／攝影

台中市豐原區豐富專案一心段1130地號土地設定地上權案昨天簽約，將興建亞洲大學附設豐原醫院、住宿長照機構及托育大樓，亞洲大學董事長蔡長海指出，原評估投入55億元，因原物料上漲等因素，預估調升為75億元，力拚2028年營運，創造2000個工作機會，造福大山城居民健康。

簽約儀式昨天在市政陽明大樓舉行，蔡長海表示，亞洲大學重視大山城居民健康與產業發展，興建530床亞洲大學附設豐原醫院、230床亞洲大學附設私立豐原住宿長照機構及托育大樓，另設生技、健康產學中心，預計2028年下半年完工營運，讓豐原、神岡、潭子區民眾就醫更便利。

蔡長海進一步指出，近年人事物料持續飆漲，原本預估投入55億元，亞大為投入更多服務，預估經費將調漲到75億元，帶入亞大醫院與中國醫藥大學附設醫院醫護人才；豐原區沒有大學，不排除開設進修推廣部。

台中市副市長黃國榮說，豐富專案為縣市合併後，舊行政中心新創的開發案，歷經12年兵營遷移、區段徵收、土建工程及招商定位調整可謂「好事多磨」，但可照顧到北屯區居民。立委江啟臣說，這塊地是「豐原肉地，心臟地帶」，實屬不易。

豐富專案總開發面積達5.51公頃，這次招商地塊面積1.96公頃，原為陸軍台中區聯合甲型保修廠。社皮里長涂力旋說，未來上千名就業與就醫車潮，希望附近公車動線與停車格數量能規畫到位。

亞洲大學 長照 托育

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