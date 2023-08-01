廖老大茶坊台中旗艦店吹熄燈號 頂讓月租曝光網友咋舌

「台灣賽車教父」廖老大自創手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，網路上瘋傳台中旗艦店頂讓訊息，炎熱的夏季手搖飲店生意正好，但店門緊緊關閉已多時。網友認為旗艦店不是位在鬧區，租金太高，手搖飲的品質又有爭議，現在連旗艦店都熄燈號，廖老大現象「曇花一現」。

廖老大茶坊剛開始出現不少加盟店，但店家手搖飲的品質爭議不少，消費者的反應不一，從北部加盟店開始一路關，甚至台中旗艦店也吹熄燈號，網上PTT也瘋傳店家頂讓資訊。

台中在地民眾認為，旗艦店位在環中路二段與福科路口，附近不是鬧區，車潮雖多，但多是過路客，即使設有停車場，與在學校、商圈地段的冷飲店相比，明顯吃虧。