聽新聞
test
0:00 / 0:00
廖老大茶坊台中旗艦店吹熄燈號 頂讓月租曝光網友咋舌
「台灣賽車教父」廖老大自創手搖飲品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」，網路上瘋傳台中旗艦店頂讓訊息，炎熱的夏季手搖飲店生意正好，但店門緊緊關閉已多時。網友認為旗艦店不是位在鬧區，租金太高，手搖飲的品質又有爭議，現在連旗艦店都熄燈號，廖老大現象「曇花一現」。
廖老大茶坊剛開始出現不少加盟店，但店家手搖飲的品質爭議不少，消費者的反應不一，從北部加盟店開始一路關，甚至台中旗艦店也吹熄燈號，網上PTT也瘋傳店家頂讓資訊。
台中在地民眾認為，旗艦店位在環中路二段與福科路口，附近不是鬧區，車潮雖多，但多是過路客，即使設有停車場，與在學校、商圈地段的冷飲店相比，明顯吃虧。
附近店家表示，廖老大茶坊有好一陣子沒營業，是否頂讓倒是沒聽說。網友在PTT留言：「館長贏了！」、「阿娘喂，手搖店開那麼大店面幹嘛」，頂讓一個月租金15萬元，也讓網友咋舌。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言