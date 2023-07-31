摸到硬塊…乳房纖維腺瘤微創手術 不留疤乳外型不變

1名30歲女性最近感到乳房疼痛，洗澡時還摸到右乳有個硬塊，就醫照乳房超音波發現有一個大小約1.5公分、形狀略微不規則的腫瘤，經由病理切片結果為複雜型纖維腺瘤。與醫師討論後決定接受乳房腫瘤微創手術，切除腫瘤降低罹癌風險。所幸術後復原良好，乳房的外觀也未改變，經長期追蹤未再復發，這才讓她鬆了一口氣。

長安醫院乳房外科醫師李育嘉說，乳房纖維腺瘤是一種常見的良性乳房腫瘤，通常跟女性荷爾蒙的分泌有很大關係，好發於15至35歲的女性。如果是屬於複雜型纖維腺瘤，乳房的表皮細胞可能會出現異常增生的情況，研究顯示，患有這種類型的腫瘤後，未來罹患乳癌的風險會較一般人略微增加1.5至2倍。

李育嘉說，乳癌為台灣女性癌症發生率第一名，對於患有較多乳房腫瘤、長期使用女性荷爾蒙藥物或具有乳癌家族史的病患，必須格外警覺，飲食方面應減少攝取高油脂食物和飲酒。

他也呼籲，女性20歲開始應定期做自我乳房檢查，40歲以上每2年交替進行乳房超音波或乳房攝影檢查，以避免錯過黃金治療期，這些預防措施對於早期發現和治療乳癌至關重要。