快訊

常跌倒踩空小心罹患青光眼 醫曝可能造成眼壓上升的5個因素

影／神岡倉庫大火傳爆炸聲 消防隊員搶救中

成都世大運／「排球甜心」廖苡任遭陸網友出征 她IG限動50字回應

摸到硬塊…乳房纖維腺瘤微創手術 不留疤乳外型不變

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院乳房外科醫師李育嘉說，女性20歲開始應定期做自我乳房檢查。圖／長安醫院提供
長安醫院乳房外科醫師李育嘉說，女性20歲開始應定期做自我乳房檢查。圖／長安醫院提供

1名30歲女性最近感到乳房疼痛，洗澡時還摸到右乳有個硬塊，就醫照乳房超音波發現有一個大小約1.5公分、形狀略微不規則的腫瘤，經由病理切片結果為複雜型纖維腺瘤。與醫師討論後決定接受乳房腫瘤微創手術，切除腫瘤降低罹癌風險。所幸術後復原良好，乳房的外觀也未改變，經長期追蹤未再復發，這才讓她鬆了一口氣。

長安醫院乳房外科醫師李育嘉說，乳房纖維腺瘤是一種常見的良性乳房腫瘤，通常跟女性荷爾蒙的分泌有很大關係，好發於15至35歲的女性。如果是屬於複雜型纖維腺瘤，乳房的表皮細胞可能會出現異常增生的情況，研究顯示，患有這種類型的腫瘤後，未來罹患乳癌的風險會較一般人略微增加1.5至2倍。

李育嘉說，乳癌為台灣女性癌症發生率第一名，對於患有較多乳房腫瘤、長期使用女性荷爾蒙藥物或具有乳癌家族史的病患，必須格外警覺，飲食方面應減少攝取高油脂食物和飲酒。

他也呼籲，女性20歲開始應定期做自我乳房檢查，40歲以上每2年交替進行乳房超音波或乳房攝影檢查，以避免錯過黃金治療期，這些預防措施對於早期發現和治療乳癌至關重要。

腫瘤 乳癌

延伸閱讀

調查：癌症議題網路聲量增81.2％ 乳癌最高

畫面驚人！頭上長滿腫瘤像彈珠 女從小患怪病拖到52歲才就醫

去知名國術館推拿...她控遭脫衣按乳怒告 法院以這理由判無罪

乳癌篩檢異常不能拖 盡速就醫才不會「自己嚇自己」

相關新聞

國慶焰火不在海線放了？傳改台中市區 地方嘆商機「曇花一現」

今年國慶焰火原本宣布在梧棲漁港，但傳出將更換地點，可能移師台中市區中央公園，勢必影響海線觀光商機。在地業者指出尊重專業，...

乳房摸到硬塊 乳房纖維腺瘤微創手術 不留疤乳外型不變

1名30歲女性最近感到乳房疼痛，洗澡時還摸到右乳有個硬塊，就醫照乳房超音波發現有一個大小約1.5公分、形狀略微不規則的腫...

中市獨老急救連線 3成未納入

台中市須社工介入的獨居老人達1019人，但僅790人裝設緊急救援守護連線系統，尚有3成未納入，其中又以國宅獨居長者比例高...

不良行道樹種 台中逐年汰換

台中行道樹種多，但有不少落花落葉不易清理，有的造成民眾過敏，甚至影響人車安全。台中市政府表示，針對不良行道樹種，每年編列...

彰南路大雨淹水 將改善排水

前天傍晚一場強降雨，造成彰化市彰南路4段因排水宣洩不及，形成綿延約300公尺的長河，水深及膝，影響車輛通行，還造成一名騎...

南投國姓糯米橋強化車阻 防止硬闖

南投國姓糯米橋是縣內唯一、全台保存最完整的糯米橋古蹟，僅供遊客徒步進入，近期卻有汽、機車硬闖駛上橋面，為了防止類似事件再...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦